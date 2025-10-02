  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 2 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Finanzas

Profeco advierte sobre publicidad de mastografías a bajo costo que podrían ser un fraude este octubre

La dependencia subrayó la importancia de la detección a tiempo y que la salud no debe estar sujeta a engaños ni a letras chiquitas en las promociones

Oct. 02, 2025
Profeco advierte sobre publicidad de mastografías a bajo costo que podrían ser un fraude este octubre

Octubre es reconocido a nivel mundial como el Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, una campaña que busca fomentar la detección temprana de la enfermedad. En este contexto, diversas clínicas, hospitales y laboratorios privados lanzan promociones en estudios de detección, principalmente mastografías.

Sin embargo, lo que aparenta ser una oportunidad para ahorrar puede convertirse en un gasto mayor al esperado.

MASTOGRAFÍAS "BARATAS" QUE TRIPLICAN SU COSTO

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) advirtió en 2025 sobre prácticas de publicidad engañosa en algunos establecimientos que ofrecen mastografías "a bajo costo". Aunque en redes sociales se anuncian estudios desde 299 pesos, la realidad es que ese precio suele cubrir únicamente la toma de imágenes.

Al acudir, las pacientes descubren que deben pagar cargos extra por la interpretación médica, el informe de resultados o la cita de valoración, con costos adicionales de hasta 600 pesos.

Esto significa que el monto final puede llegar a triplicarse en comparación con la promoción inicial, lo cual, de acuerdo con Profeco, constituye una falta grave porque induce al error y no cumple con los términos publicitados.

CÓMO EVITAR COBROS OCULTOS

Profeco emitió una serie de recomendaciones para que las consumidoras tomen decisiones informadas antes de agendar una mastografía:

  • Cotizar en línea y verificar precios en páginas oficiales de laboratorios.
  • Revisar la calidad del servicio, preguntando qué equipo utilizan y quién interpreta los resultados.
  • Solicitar precio desglosado que incluya interpretación, entrega de resultados y valoración médica.
  • Leer términos y condiciones de las promociones para evitar paquetes forzados o penalizaciones.
  • Exigir información clara y por escrito; en caso de negativa, elegir otra clínica.

DENUNCIAS POR PUBLICIDAD ENGAÑOSA

La Profeco recordó que toda promoción debe ser clara, veraz y comprobable. Si una clínica omite información, condiciona el precio o confunde al consumidor, puede ser denunciada al correo: denunciapublicitaria@profeco.gob.mx

El cáncer de mama es la principal causa de muerte por cáncer en mujeres en México, lo que hace imprescindible la detección temprana. No obstante, Profeco subrayó que la salud no debe estar sujeta a engaños ni a letras chiquitas en las promociones.

Cuidar la salud y proteger el bolsillo es posible si se exige transparencia. Antes de aprovechar una oferta, lo mejor es revisar cada detalle del servicio para garantizar que se reciba un estudio completo, confiable y sin sorpresas en el costo.

Marcela Islas
Marcela Islas

Egresada de Literaturas Hispánicas de la Universidad de Sonora, con experiencia en periodismo y turismo; pasión por la cultura, música y gastronomía.


Contenido Relacionado
Precio del dólar hoy jueves 2 de octubre: Así cotiza el tipo de cambio 
Finanzas

Precio del dólar hoy jueves 2 de octubre: Así cotiza el tipo de cambio 

Octubre 02, 2025

El peso mexicano inició la jornada estable frente al dólar, luego de una ligera depreciación registrada en la sesión previa

Senador propone frenar abusos de aseguradoras en seguros médicos
Finanzas

Senador propone frenar abusos de aseguradoras en seguros médicos

Octubre 01, 2025

Iván Jaimes propone limitar aumentos en seguros médicos a adultos mayores con más de 15 años de cobertura continua, evitando abusos de aseguradoras

MTU: ¿Qué pasa si no lo configuraste antes del 1 de octubre y cómo afectará tus transferencias bancarias?
Finanzas

MTU: ¿Qué pasa si no lo configuraste antes del 1 de octubre y cómo afectará tus transferencias bancarias?

Octubre 01, 2025

El plazo venció esta fecha, por lo que surge la duda de qué pasará con los movimientos a través de sus aplicaciones móviles o portales bancarios