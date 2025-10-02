  • 24° C
Finanzas

Oct. 02, 2025
Precio del dólar hoy jueves 2 de octubre: Así cotiza el tipo de cambio 

El peso mexicano inició la jornada de este jueves 2 de octubre de 2025 con un precio promedio de 18.45 pesos por dólar estadounidense, manteniéndose dentro del mismo rango de cotización que ha mostrado en los últimos días, sin sobresaltos significativos en el mercado cambiario.

Este miércoles, la moneda nacional se depreció un 0.41 por ciento frente al dólar al cierre de las operaciones bancarias, según datos de instituciones financieras. A pesar de esta ligera pérdida, la estabilidad de la divisa mexicana se mantiene desde hace una semana.

De acuerdo con información del Banco de México (Banxico), el dólar estadounidense cerró el 1 de octubre en 18.3686 pesos, con base en el promedio de transacciones bancarias. Sin embargo, al final de la jornada, el tipo de cambio se ubicó en 18.39 pesos por billete verde.

TIPO DE CAMBIO FIX PARA EL 2 DE OCTUBRE DE 2025

El tipo de cambio FIX, que se publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y se utiliza como referencia para el pago de obligaciones en dólares, quedó determinado por Banxico en 18.3477 pesos por dólar para este jueves 2 de octubre.

En tanto, el tipo de cambio para solventar compromisos en dólares se fijó en 18.3342 pesos por divisa estadounidense. Cabe destacar que este indicador se calcula diariamente en días hábiles bancarios con base en las cotizaciones del mercado cambiario al mayoreo.

TIPO DE CAMBIO HOY 2 DE OCTUBRE

Las principales instituciones financieras del país registran este jueves 2 de octubre de 2025 los siguientes precios de compra y venta del dólar:

  • Afirme: Compra: 17.50 | Venta: 19.00 pesos
  • Banco Azteca: Compra: 16.90 | Venta: 18.84 pesos
  • BBVA Bancomer: Compra: 17.58 | Venta: 18.71 pesos
  • Banorte: Compra: 17.10 | Venta: 18.75 pesos
  • Citibanamex: Compra: 17.99 | Venta: 19.02 pesos
  • Scotiabank: Compra: 16.30 | Venta: 19.20 pesos

Es importante recordar que el precio del dólar en ventanilla puede variar a lo largo del día dependiendo de la dinámica de los mercados internacionales y la oferta y demanda en las operaciones cambiarias.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

