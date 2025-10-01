  • 24° C
Finanzas

Oxxo da café GRATIS este día para celebrar el Día Internacional del Café

La cadena de tiendas de conveniencia también festeja el 20 aniversario de Andatti, una de sus marcas insignia más populares en el país

Oct. 01, 2025
El 1 de octubre no será un día cualquiera para los amantes del café en México. Además de conmemorar el Día Internacional del Café, Oxxo ha decidido unirse a la celebración con una promoción muy especial: regalar un café a cada cliente que acuda a sus tiendas durante la mañana de este día.

DÍA INTERNACIONAL DEL CAFÉ

El Día Internacional del Café se instauró oficialmente en 2015 por la Organización Internacional del Café (OIC), con el objetivo de unificar celebraciones y reconocer la importancia de los productores en todo el mundo.

Desde entonces, cada primero de octubre se celebra en diferentes países para rendir homenaje a esta bebida que une culturas y acompaña momentos cotidianos.

20 AÑOS DE ANDATTI

La iniciativa no solo se enmarca en la fecha mundial de la bebida más consumida después del agua, sino que también coincide con el 20 aniversario de Andatti, la marca de café insignia de Oxxo.

En el caso de México, Oxxo ha sabido posicionarse como una parada rápida y accesible para quienes buscan un café en el camino.

Con la marca Andatti, introducida en sus tiendas en 2005, la cadena de conveniencia transformó la experiencia de comprar café en el país, ofreciendo a sus clientes opciones de café americano caliente, frío y, con el tiempo, una amplia variedad de sabores y presentaciones.

¿CÓMO FUNCIONA LA PROMOCIÓN DE OXXO?

Para celebrar estas dos fechas en una sola jornada, Oxxo ha lanzado una dinámica sencilla pero muy atractiva para sus clientes. Estos son los detalles que debes conocer:

  • Horario de la promoción: estará disponible únicamente el 1 de octubre de 2025 de 7:00 a.m. a 12:00 p.m.
  • Bebidas participantes: aplica en café americano caliente (360 ml) o café americano frío (437 ml).
  • Límite por persona: solo se podrá solicitar un café gratis por cliente.
  • Disponibilidad: la promoción aplica hasta agotar existencias, tanto de café como de vasos participantes.
  • Restricciones: no es válida en refill de termos ni combinable con otras promociones.

De esta manera, Oxxo y Andatti no solo celebran dos décadas de historia y sabor, sino que también invitan a los mexicanos a disfrutar un café en su día, reforzando su compromiso de ofrecer calidad, accesibilidad y cercanía en cada taza.

Marcela Islas
Marcela Islas

Egresada de Literaturas Hispánicas de la Universidad de Sonora, con experiencia en periodismo y turismo; pasión por la cultura, música y gastronomía.


