Finanzas

Precio del dólar hoy martes 30 de septiembre: el peso arranca estable la semana

La moneda nacional cerró la jornada anterior sin movimientos relevantes y se mantiene sin variaciones significativas en el arranque de este martes

Sep. 30, 2025
Precio del dólar hoy martes 30 de septiembre: el peso arranca estable la semana

El peso mexicano inició este martes 30 de septiembre de 2025 sin variaciones significativas frente al dólar estadounidense, manteniendo la estabilidad con la que cerró la jornada del pasado viernes. En promedio, la divisa norteamericana se ubica en 18.34 pesos por billete verde, en un inicio de semana laboral marcado por movimientos prácticamente nulos en el mercado cambiario.

De acuerdo con el Banco de México (Banxico), el tipo de cambio del lunes 29 de septiembre cerró en 18.3666 pesos por dólar, cifra obtenida a partir del promedio de las operaciones bancarias en el país. En su cotización final del día, la moneda estadounidense se ubicó en 18.36 pesos, mostrando una jornada de estabilidad.

TIPO DE CAMBIO FIX

El tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) por Banxico quedó establecido en 18.3507 pesos por dólar para este martes 30 de septiembre.

Por su parte, el tipo de cambio aplicable para el pago de obligaciones en moneda extranjera se fijó en 18.3825 pesos por billete verde.

Cabe destacar que el FIX se calcula en días hábiles bancarios con base en el promedio de las cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo y se publica al mediodía del día previo.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS HOY 30 DE septiembre

Al corte de este martes 30 de septiembre, así se encuentra el precio del dólar en ventanilla bancaria:

  • Afirme: Compra: 17.60 | Venta: 19.00 pesos
  • Banco Azteca: Compra: 17.05 | Venta: 18.84 pesos
  • Banorte: Compra: 17.20 | Venta: 18.70 pesos
  • BBVA Bancomer: Compra: 17.47 | Venta: 18.60 pesos
  • Citibanamex: Compra: 17.72 | Venta: 18.81 pesos
  • Scotiabank: Compra: 17.72 | Venta: 18.81 pesos

Es importante recordar que el precio de compra y venta del dólar puede variar a lo largo del día y está sujeto a los movimientos del mercado, por lo que la cotización en ventanilla puede diferir en cada sucursal bancaria.

Jhoanna Ontiveros Peraza
