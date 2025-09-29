Precio del dólar hoy lunes 29 de septiembre: el peso inicia la semana con ligera recuperación

El peso mexicano abrió la semana con un leve respiro frente al dólar estadounidense, luego de una jornada de altibajos que marcó el cierre de la semana pasada. Este lunes 29 de septiembre de 2025, el precio promedio del dólar en México se ubica en 18.33 pesos por unidad, según datos del mercado cambiario.

Durante los últimos días, la divisa nacional mostró movimientos irregulares, pero logró mantener estabilidad en torno a los niveles observados en semanas recientes. El viernes 26 de septiembre, el dólar cerró en 18.37 pesos, mientras que el domingo 28 de septiembre registró un promedio de 18.33 pesos por billete verde en operaciones internacionales.

TIPO DE CAMBIO FIX

De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (DOF), el tipo de cambio FIX determinado por el Banco de México para este lunes 29 de septiembre es de 18.3825 pesos por dólar. Dicho indicador se calcula a partir del promedio de cotizaciones en el mercado mayorista y se publica en días hábiles bancarios.

Para el pago de obligaciones en moneda extranjera correspondiente al 28 de septiembre, Banxico fijó el tipo de cambio en 18.4457 pesos por divisa estadounidense.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS HOY 29 DE SEPTIEMBRE

Al corte de este lunes, las principales instituciones financieras reportan las siguientes cotizaciones para la compra y venta de dólares en ventanilla:

Afirme: Compra: 17.60 | Venta: 19.00 pesos

Banco Azteca: Compra: 17.05 | Venta: 19.00 pesos

Banorte: Compra: 17.20 | Venta: 18.70 pesos

BBVA Bancomer: Compra: 17.47 | Venta: 18.60 pesos

Citibanamex: Compra: 17.81 | Venta: 18.33 pesos

Scotiabank: Compra: 16.30 | Venta: 19.20 pesos

Es importante recordar que las cotizaciones pueden variar a lo largo del día y dependen de cada sucursal bancaria al momento de realizar operaciones en ventanilla. Por ello, se recomienda verificar con la institución bancaria antes de realizar cualquier transacción.