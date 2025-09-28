  • 24° C
Finanzas

Precio del dólar hoy domingo 28 de septiembre: Así cierra el tipo de cambio este fin de semana

El peso mexicano abrió la jornada con estabilidad, en un entorno marcado por la expectativa de decisiones de política monetaria en México y EU

Sep. 28, 2025
Precio del dólar hoy domingo 28 de septiembre: Así cierra el tipo de cambio este fin de semana

Este domingo 28 de septiembre de 2025, el peso mexicano inició la jornada en el mercado cambiario con una cotización de 18.37 pesos por dólar, de acuerdo con los datos oficiales del Banco de México (Banxico).

Este arranque se da en un contexto de relativa estabilidad cambiaria tras una semana en la que el tipo de cambio registró movimientos moderados, influenciados por la expectativa de nuevas decisiones de política monetaria tanto en México como en Estados Unidos.

De acuerdo con la institución central, el dólar cerró el sábado 27 de septiembre en 18.41 pesos en promedio de operaciones bancarias, mientras que en el mercado cambiario finalizó en 18.39 pesos por unidad.

TIPO DE CAMBIO FIX

Es importante recordar que el tipo de cambio FIX, determinado por Banxico a partir de las cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo, solo se publica en días hábiles bancarios.

En tanto, el tipo de cambio FIX, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y determinado por Banxico, se ubicó el viernes en 18.4457 pesos por dólar, nivel que también se aplica para el pago de obligaciones en moneda extranjera.

Este indicador se calcula a partir del promedio de cotizaciones del mercado de mayoreo y se da a conocer al mediodía del día hábil anterior.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS HOY 28 DE SEPTIEMBRE

Al corte de este domingo, las principales instituciones financieras reportan las siguientes cotizaciones para la compra y venta de dólares en ventanilla:

  • Afirme: Compra: 17.60 | Venta: 19.00 pesos
  • Banco Azteca: Compra: 17.10 | Venta: 18.84 pesos
  • BBVA Bancomer: Compra:17.30 | Venta: 18.84 pesos
  • Banorte: Compra: 17.20 | Venta: 18.70 pesos
  • Banamex: Compra: 17.81 | Venta: 18.83 pesos
  • Scotiabank: Compra: 16.30 | Venta: 19.20 pesos

El precio de compra y venta del dólar está en constante movimiento durante el día, por lo que la cotización podría variar al momento de realizar operaciones en ventanilla, por ello, se recomienda verificar en la institución bancaria antes de realizar cualquier transacción.

Jhoanna Ontiveros Peraza
