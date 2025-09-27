Precio del dólar hoy sábado 27 de septiembre: El peso se fortalece tras recorte de tasa de interés

El peso mexicano inicia la jornada cambiaria de este sábado 27 de septiembre de 2025, registrando una cotización de $18.41 por dólar, de acuerdo con las cifras oficiales del Banco de México (Banxico).

El comportamiento del tipo de cambio en los últimos días ha estado marcado por las decisiones de política monetaria y la reacción de los mercados internacionales.

Ayer viernes, la moneda mexicana mostró un avance tras conocerse que el banco central recortó la tasa de interés referencial en 25 puntos base, ubicándola en 7.5%, tal como esperaba el mercado.

Este movimiento no tomó por sorpresa a los analistas, pues Banxico ya había anticipado que podría realizar ajustes graduales en su política monetaria. Además, dejó abierta la puerta a considerar nuevos recortes en lo que resta del año, siempre y cuando las condiciones macroeconómicas lo permitan.

A este factor se sumaron los datos de inflación en Estados Unidos, que salieron en línea con las previsiones. Esto redujo presiones en los mercados financieros internacionales y favoreció a divisas emergentes como el peso mexicano.

La combinación de ambos elementos también impulsó al mercado bursátil local, que cerró la semana en niveles cercanos a sus máximos recientes.

De acuerdo al Banco de México, el precio FIX del billete verde se posiciona en 18.3825 pesos. Y durante este sábado, se encuentra de la siguiente manera en las diferentes instituciones bancarias del país:

TIPO DE CAMBIO HOY 27 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Afirme: Compra 17.60 | Venta 19.00 pesos

Compra 17.60 | Venta 19.00 pesos Banco Azteca: Compra 17.20 | Venta 18.84 pesos

Compra 17.20 | Venta 18.84 pesos BBVA Bancomer: Compra 17.30 | Venta 18.84 pesos

Compra 17.30 | Venta 18.84 pesos Banorte: Compra 17.20 | Venta 18.70 pesos

Compra 17.20 | Venta 18.70 pesos Banamex: Compra 17.81 | Venta 18.83 pesos

Compra 17.81 | Venta 18.83 pesos Scotiabank: Compra 16.30 | Venta: 19.20 pesos

Es importante para los consumidores y empresarios estar atentos a estas variaciones y comparar precios antes de realizar cualquier transacción en efectivo, ya que el tipo de cambio puede cambiar en cuestión de minutos.