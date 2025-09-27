  • 24° C
Finanzas

Precio del dólar hoy sábado 27 de septiembre: El peso se fortalece tras recorte de tasa de interés

Conoce el tipo de cambio de la moneda nacional frente al billete verde durante el último fin de semana de este mes

Sep. 27, 2025
El peso mexicano inicia la jornada cambiaria de este sábado 27 de septiembre de 2025, registrando una cotización de $18.41 por dólar, de acuerdo con las cifras oficiales del Banco de México (Banxico).

El comportamiento del tipo de cambio en los últimos días ha estado marcado por las decisiones de política monetaria y la reacción de los mercados internacionales.

Ayer viernes, la moneda mexicana mostró un avance tras conocerse que el banco central recortó la tasa de interés referencial en 25 puntos base, ubicándola en 7.5%, tal como esperaba el mercado.

Este movimiento no tomó por sorpresa a los analistas, pues Banxico ya había anticipado que podría realizar ajustes graduales en su política monetaria. Además, dejó abierta la puerta a considerar nuevos recortes en lo que resta del año, siempre y cuando las condiciones macroeconómicas lo permitan.

A este factor se sumaron los datos de inflación en Estados Unidos, que salieron en línea con las previsiones. Esto redujo presiones en los mercados financieros internacionales y favoreció a divisas emergentes como el peso mexicano.

La combinación de ambos elementos también impulsó al mercado bursátil local, que cerró la semana en niveles cercanos a sus máximos recientes.

De acuerdo al Banco de México, el precio FIX del billete verde se posiciona en 18.3825 pesos. Y durante este sábado, se encuentra de la siguiente manera en las diferentes instituciones bancarias del país:

TIPO DE CAMBIO HOY 27 DE SEPTIEMBRE DE 2025

  • Afirme: Compra 17.60 | Venta 19.00 pesos
  • Banco Azteca: Compra 17.20 | Venta 18.84 pesos
  • BBVA Bancomer: Compra 17.30 | Venta 18.84 pesos
  • Banorte: Compra 17.20 | Venta 18.70 pesos
  • Banamex: Compra 17.81 | Venta 18.83 pesos
  • Scotiabank: Compra 16.30 | Venta: 19.20 pesos

Es importante para los consumidores y empresarios estar atentos a estas variaciones y comparar precios antes de realizar cualquier transacción en efectivo, ya que el tipo de cambio puede cambiar en cuestión de minutos.

Marcela Islas
Contenido Relacionado
Precio del dólar hoy viernes 26 de septiembre: El peso mexicano se debilita
Finanzas

Precio del dólar hoy viernes 26 de septiembre: El peso mexicano se debilita

Septiembre 26, 2025

La moneda nacional abrió la jornada de este viernes presionado tras el recorte de la tasa de interés por parte del Banco de México

Pensión Bienestar: ¿Quiénes reciben hoy el último pago de septiembre-octubre 2025?
Finanzas

Pensión Bienestar: ¿Quiénes reciben hoy el último pago de septiembre-octubre 2025?

Septiembre 25, 2025

Este jueves 25 de septiembre marca el cierre del calendario de depósitos del bimestre septiembre-octubre

Precio del dólar hoy jueves 25 de septiembre de 2025: así se cotiza en bancos y el FIX en México
Finanzas

Precio del dólar hoy jueves 25 de septiembre de 2025: así se cotiza en bancos y el FIX en México

Septiembre 25, 2025

El peso inicia la jornada de este jueves en un entorno de cautela, luego de la depreciación registrada tras conocerse los datos de inflación