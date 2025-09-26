Precio del dólar hoy viernes 26 de septiembre: El peso mexicano se debilita

El peso mexicano inicia este viernes 26 de septiembre de 2025 con una cotización promedio de 18.40 pesos por dólar, luego de que en la jornada previa la moneda nacional registrara un retroceso frente al billete verde, afectada por la decisión del Banco de México (Banxico) de recortar la tasa de interés.

De acuerdo con Banxico, el dólar cerró el jueves 25 de septiembre en 18.5052 pesos, según el promedio de operaciones bancarias. Sin embargo, en el mercado cambiario el tipo de cambio finalizó en 18.49 pesos por unidad.

TIPO DE CAMBIO FIX

El tipo de cambio FIX, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y determinado por Banxico, se ubicó este viernes en 18.4457 pesos por dólar.

Además, la institución informó que el tipo de cambio aplicable para el pago de obligaciones en moneda extranjera quedó en 18.4312 pesos por divisa estadounidense.

El FIX se calcula con base en el promedio de las cotizaciones del mercado de mayoreo y se da a conocer al mediodía del día hábil anterior.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS HOY 26 DE SEPTIEMBRE

En sucursales bancarias y casas de cambio, el precio de compra y venta del dólar varía. Estos son los principales valores reportados para este 26 de septiembre:

Afirme : Compra: 17.60 | Venta: 19.00 pesos

: Compra: 17.60 | Venta: 19.00 pesos Banco Azteca: Compra: 17.20 | Venta: 18.94 pesos

Compra: 17.20 | Venta: 18.94 pesos Banorte : Compra: 17.25 | Venta: 18.85 pesos

: Compra: 17.25 | Venta: 18.85 pesos BBVA Bancomer: Compra: 17.55 | Venta: 18.68 pesos

Compra: 17.55 | Venta: 18.68 pesos Citibanamex : Compra: 17.25 | Venta: 18.85 pesos

: Compra: 17.25 | Venta: 18.85 pesos Scotiabank: Compra: 16.30 | Venta: 19.20 pesos

Es importante tomar en cuenta que el precio del dólar está en constante movimiento a lo largo del día, por lo que la cotización puede variar al momento de realizar operaciones en ventanilla. Por ello, se recomienda verificar con la institución bancaria antes de realizar alguna transacción.