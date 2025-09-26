  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 26 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Finanzas

Precio del dólar hoy viernes 26 de septiembre: El peso mexicano se debilita

La moneda nacional abrió la jornada de este viernes presionado tras el recorte de la tasa de interés por parte del Banco de México

Sep. 26, 2025
Precio del dólar hoy viernes 26 de septiembre: El peso mexicano se debilita

El peso mexicano inicia este viernes 26 de septiembre de 2025 con una cotización promedio de 18.40 pesos por dólar, luego de que en la jornada previa la moneda nacional registrara un retroceso frente al billete verde, afectada por la decisión del Banco de México (Banxico) de recortar la tasa de interés.

De acuerdo con Banxico, el dólar cerró el jueves 25 de septiembre en 18.5052 pesos, según el promedio de operaciones bancarias. Sin embargo, en el mercado cambiario el tipo de cambio finalizó en 18.49 pesos por unidad.

TIPO DE CAMBIO FIX

El tipo de cambio FIX, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y determinado por Banxico, se ubicó este viernes en 18.4457 pesos por dólar.

Además, la institución informó que el tipo de cambio aplicable para el pago de obligaciones en moneda extranjera quedó en 18.4312 pesos por divisa estadounidense.

El FIX se calcula con base en el promedio de las cotizaciones del mercado de mayoreo y se da a conocer al mediodía del día hábil anterior.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS HOY 26 DE SEPTIEMBRE

En sucursales bancarias y casas de cambio, el precio de compra y venta del dólar varía. Estos son los principales valores reportados para este 26 de septiembre:

  • Afirme: Compra: 17.60 | Venta: 19.00 pesos
  • Banco Azteca: Compra: 17.20 | Venta: 18.94 pesos
  • Banorte: Compra: 17.25 | Venta: 18.85 pesos
  • BBVA Bancomer: Compra: 17.55 | Venta: 18.68 pesos
  • Citibanamex: Compra: 17.25 | Venta: 18.85 pesos
  • Scotiabank: Compra: 16.30 | Venta: 19.20 pesos

Es importante tomar en cuenta que el precio del dólar está en constante movimiento a lo largo del día, por lo que la cotización puede variar al momento de realizar operaciones en ventanilla. Por ello, se recomienda verificar con la institución bancaria antes de realizar alguna transacción.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza
Contenido Relacionado
Pensión Bienestar: ¿Quiénes reciben hoy el último pago de septiembre-octubre 2025?
Finanzas

Pensión Bienestar: ¿Quiénes reciben hoy el último pago de septiembre-octubre 2025?

Septiembre 25, 2025

Este jueves 25 de septiembre marca el cierre del calendario de depósitos del bimestre septiembre-octubre

Precio del dólar hoy jueves 25 de septiembre de 2025: así se cotiza en bancos y el FIX en México
Finanzas

Precio del dólar hoy jueves 25 de septiembre de 2025: así se cotiza en bancos y el FIX en México

Septiembre 25, 2025

El peso inicia la jornada de este jueves en un entorno de cautela, luego de la depreciación registrada tras conocerse los datos de inflación

¿Quién es Fernando Chico Pardo comprador del 25% de Banamex a Citigroup?
Finanzas

¿Quién es Fernando Chico Pardo comprador del 25% de Banamex a Citigroup?

Septiembre 24, 2025

Tras el cierre de la transacción, el empresario mexicano asumirá el cargo de presidente del Grupo Financiero Banamex