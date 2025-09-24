¿Quién es Fernando Chico Pardo comprador del 25% de Banamex a Citigroup?

El empresario mexicano Fernando Chico Pardo adquirió el 25% de Banamex en una operación anunciada este miércoles 24 de septiembre.

Esta compra es parte de la estrategia de Citigroup para desprenderse del Banco Nacional de México (Banamex) a través de una oferta pública inicial (OPI), prevista para 2026. Tras el cierre de la transacción, Chico Pardo asumirá el cargo de presidente del Grupo Financiero Banamex.

¿QUIÉN ES FERNANDO CHICO PARDO?

Chico Pardo, presidente del Consejo de Administración de Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur), es reconocido como uno de los empresarios más destacados de México, con una fortuna de 3 mil 500 millones de dólares, según Forbes.

Además de su experiencia en el sector aeroportuario, tiene un historial en el ámbito financiero, habiendo fundado la casa de bolsa Acciones y Asesoría Bursátil, que luego se integró al Grupo Financiero Inbursa, propiedad de Carlos Slim.

La operación fue respaldada por el gobierno mexicano, y en una videoconferencia reciente, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la CEO de Citigroup, Jane Fraser, y Fernando Chico Pardo formalizaron la venta de acciones.

LA VENTA DE BANAMEX: ESTRATEGIA DE CITIGROUP PARA DESCARTAR VENTA DIRECTA

Citigroup había intentado vender Banamex de forma directa en el pasado, pero tras un proceso fallido durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, optó por centrarse en cumplir con los requisitos regulatorios para la OPI en 2026.

Manuel Romo, Director General de Citigroup México, señaló que la situación económica actual no es adecuada para decisiones de largo plazo, y destacó la solidez financiera del banco, con niveles de capitalización y liquidez muy por encima de los requerimientos regulatorios, lo que permitirá un crecimiento continuo en áreas como crédito, depósitos y seguros.