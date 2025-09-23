Esto costarían los cigarros y los refrescos en México con el nuevo impuesto

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó ante la Cámara de Diputados el Paquete Económico 2026, que contempla una profunda revisión al esquema tributario sobre productos de alto consumo, como cigarros y bebidas azucaradas.

La propuesta busca incrementar la recaudación federal y fomentar hábitos de consumo más saludables entre la población mexicana.

Entre los cambios más relevantes se encuentra la modificación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que grava productos nocivos para la salud.

TABACO: MÁS CARO Y MÁS REGULADO

La iniciativa propone un aumento significativo en la carga fiscal aplicada a los productos de tabaco, incluyendo cigarros tradicionales, bolsas de nicotina oral y dispositivos electrónicos.

La tasa ad valorem aplicable a los cigarros pasará del 160% al 200% sobre el precio base.

Los puros artesanales también verán un alza en su impuesto, pasando de 30.4% a 32%.

Además, se plantea un aumento en la cuota fija por unidad, que se incrementaría anualmente.

Precio actual por cigarro (cuota fija):

2025: $0.6445

2026: $0.8516

2030 (proyectado): $1.1584

Precio estimado por cajetilla de 20 cigarros (promedio):

Actualmente: $70 – $80

Con la reforma: $90 – $100

La SHCP también busca imponer nuevas obligaciones administrativas a las tabacaleras, como detallar en sus facturas el peso del tabaco o contenido de nicotina, y reportar precios y volúmenes por marca al SAT.

REFRESCOS Y BEBIDAS SABORIZADAS: IEPS SE DUPLICA

Otra modificación clave dentro del paquete económico es el aumento al impuesto aplicado a bebidas azucaradas, el cual casi se duplicaría respecto a 2025.

La cuota por litro de bebida pasaría de $1.6451 a $3.0818.

Esta medida afectará tanto bebidas regulares como versiones "light", así como jarabes, polvos y productos artesanales que se disuelven en agua.

Incluso el agua mineral saborizada quedaría sujeta al nuevo gravamen.

Impacto estimado en precios al consumidor:

Refresco de 600 ml: de $20 a $23.50

Botella retornable de 2.5 litros: de $32 a $38

Presentación de 3 litros: de $37 a $44

Agua mineral de 600 ml: de $16 a $18.50

Además, la iniciativa ampliará el IEPS a edulcorantes naturales y artificiales, reforzando el enfoque sanitario de la propuesta.

De acuerdo con la SHCP, los ingresos adicionales generados por estos ajustes se destinarían principalmente a programas de prevención y tratamiento de enfermedades crónicas, muchas de ellas vinculadas al consumo excesivo de tabaco y bebidas azucaradas.