Finanzas

Precio del dólar hoy miércoles 24 de septiembre: El tipo de cambio se mantiene

La moneda nacional acumula casi dos semanas sin presentar grandes movimientos, lo que refleja la fortaleza de la economía mexicana

Sep. 24, 2025
Este miércoles 24 de septiembre de 2025, el precio del dólar en México se ubica en un promedio de 18.42 pesos por billete verde, en una jornada que muestra estabilidad en el tipo de cambio frente al peso mexicano. La moneda nacional acumula casi dos semanas sin presentar grandes movimientos, lo que refleja la fortaleza de la economía mexicana frente a factores externos.

De acuerdo con el Banco de México (Banxico), el cierre oficial del dólar este martes 23 de septiembre de 2025 fue de 18.3428 pesos por unidad, según el promedio de transacciones bancarias. No obstante, al finalizar la jornada cambiaria, el tipo de cambio cerró en 18.35 pesos por dólar en operaciones interbancarias.

TIPO DE CAMBIO FIX

El tipo de cambio FIX, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y determinado por Banxico con base en las operaciones de mayoreo, se estableció en 18.3232 pesos por dólar para este miércoles 24 de septiembre.

Asimismo, el tipo de cambio para solventar obligaciones en moneda extranjera quedó en 18.4082 pesos por dólar.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS HOY 24 DE SEPTIEMBRE

El precio de compra y venta del dólar en ventanilla varía entre instituciones bancarias. Estos son los principales valores reportados para este 24 de septiembre de 2025:

  • Afirme: Compra: 17.60 | Venta: 19.00 pesos
  • Banco Azteca: Compra: 17.15 | Venta: 18.79 pesos
  • Banorte: Compra: 17.10 | Venta: 18.70 pesos
  • BBVA Bancomer: Compra. 17.55 | Venta: 18.68 pesos
  • Citibanamex: Compra: 17.82 | Venta: 18.91 pesos
  • Scotiabank: Compra: 16.30 | Venta: 19.20 pesos

El precio del dólar en México se mantiene en constante movimiento durante el día, por lo que el valor final puede variar dependiendo del momento y la sucursal bancaria donde se realice la transacción. Por ello, se recomienda verificar con la institución bancaria antes de realizar algún movimiento.

Jhoanna Ontiveros Peraza
