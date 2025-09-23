  • 24° C
Finanzas

Precio del dólar hoy martes 23 de septiembre de 2025 en México: el peso inicia con ligera ganancia

La moneda nacional inició la semana con una ligera ganancia ante la expectativa de la política monetaria de Banxico

Sep. 23, 2025
Precio del dólar hoy martes 23 de septiembre de 2025 en México: el peso inicia con ligera ganancia

El peso mexicano abrió la jornada de este martes 23 de septiembre de 2025 con una leve recuperación frente al dólar estadounidense, al cotizarse en 18.34 pesos por billete verde en promedio, de acuerdo con los principales bancos del país.

La divisa nacional logró avanzar respecto al cierre del viernes pasado y las cotizaciones del fin de semana, en un contexto marcado por la expectativa de la próxima decisión de política monetaria del Banco de México (Banxico).

El Banxico informó que el tipo de cambio de referencia al cierre de la jornada del lunes 22 de septiembre fue de 18.3526 pesos por dólar, con base en el promedio de transacciones bancarias. Sin embargo, durante las operaciones del día, la divisa estadounidense cerró en 18.36 pesos, reflejando la volatilidad natural del mercado cambiario.

TIPO DE CAMBIO FIX

Para este martes 23 de septiembre, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó un tipo de cambio FIX de 18.4082 pesos por dólar, determinado por Banxico a partir de las cotizaciones del mercado interbancario.

Asimismo, el tipo de cambio para solventar obligaciones en dólares se fijó en 18.3892 pesos.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS HOY 23 DE SEPTIEMBRE

El precio de compra y venta del dólar en ventanilla varía entre instituciones bancarias. Estos son los principales valores reportados para este 23 de septiembre de 2025:

  • Afirme: Compra: 17.60 | Venta: 19.00 pesos
  • Banco Azteca: Compra: 17.20 | Venta: 18.84 pesos
  • Banorte: Compra: 17.05 | Venta: 18.75 pesos
  • BBVA Bancomer: Compra: 17.49 | Venta: 18.63 pesos
  • Citibanamex: Compra: 17.81 | Venta: 18.83 pesos
  • Scotiabank: Compra: 16.30 | Venta: 19.20 pesos

Es importante recordar que el precio del dólar cambia constantemente a lo largo del día, por lo que las cotizaciones pueden variar en el momento de realizar operaciones en ventanilla. Por ello, se recomienda verificar con la institución bancaria antes de realizar cualquier transacción.

Jhoanna Ontiveros Peraza
