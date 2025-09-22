Precio del dólar hoy lunes 22 de septiembre: Así inicia esta semana el tipo de cambio

El arranque de la semana financiera en México llega con un tipo de cambio estable pero con ligeros retrocesos para el peso frente al dólar estadounidense. Este lunes 22 de septiembre de 2025, la divisa norteamericana se vende en promedio en 18.39 pesos por unidad, cifra que refleja los ajustes del mercado tras los recientes movimientos en la política monetaria de Estados Unidos y las expectativas en torno a las decisiones económicas de México.

De acuerdo con datos del Banco de México (Banxico), el tipo de cambio al cierre del fin de semana del 21 de septiembre se colocó en 18.3068 pesos por dólar, mientras que el promedio de transacciones bancarias reportó una cotización de 18.63 pesos por billete verde.

TIPO DE CAMBIO FIX

Para este lunes 22 de septiembre, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el tipo de cambio FIX en 18.3892 pesos por dólar, cifra determinada por Banxico con base en el promedio de cotizaciones del mercado mayorista.

Asimismo, el tipo de cambio aplicable para el pago de obligaciones en dólares quedó en 18.361 pesos por unidad.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS HOY 22 DE SEPTIEMBRE

El precio de compra y venta del dólar en ventanilla varía entre instituciones bancarias. Estos son los principales valores reportados para este 22 de septiembre de 2025:

Afirme : Compra 17.60 | Venta 19.00 pesos

: Compra 17.60 | Venta 19.00 pesos Banco Azteca: Compra 17.10 | Venta 18.84 pesos

Compra 17.10 | Venta 18.84 pesos Banorte: Compra 17.20 | Venta 18.75 pesos

Compra 17.20 | Venta 18.75 pesos BBVA Bancomer: Compra 17.53 | Venta 18.67 pesos

Compra 17.53 | Venta 18.67 pesos Citibanamex : Compra 17.76 | Venta 18.85 pesos

: Compra 17.76 | Venta 18.85 pesos Scotiabank: Compra 16.30 | Venta 19.20 pesos

Es importante señalar que el tipo de cambio se mantiene en constante movimiento durante el día y puede variar al momento de realizar operaciones en ventanilla. Por ello, se recomienda a los usuarios verificar la cotización directamente con su banco antes de efectuar cualquier transacción.