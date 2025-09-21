Así puedes activar límite de transferencias en tu app bancaria. Es obligatorio al 1 de octubre

Una de las comodidades que traen consigo las transferencias bancarias es que puedes mover dinero de una cuenta a otra, sin necesidad de salir de casa y en el horario que al usuario necesite.
Sin embargo, la creciente ola de estafas bancarias y fraudes digitales se han convertido, también, en un dolor de cabeza para los clientes de bancos, por lo que se han implementado nuevas herramientas para protegerte.
A fin de brindar confianza a los usuarios de aplicaciones bancarias, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) implementó el Monto Transaccional del Usuario o MTU, el cual se debe configurar desde la app del banco, el cual establece un límite de dinero a transferir, pagos SPEI, CoDi, Dimo y otros servicios financieros.
Por otra parte, y a fin de que este esquema de seguridad entre en operación, a partir del 1 de octubre de 2025 será obligatorio, por el usuario deberá configurarlo en su app antes del 30 de septiembre.
Sin embargo, a las cuentas Nivel 1 no les aplica el MTU, ya que son cuentas digitales básicas con operaciones limitadas; para los demás clientes el MTU tiene carácter de sí o sí.
PASO A PASO PARA ACTIVAR EL MTU EN TU APLICACIÓN BANCARIA
A fin de que no pierdas el control de tus transferencias, es importante que antes del 1 de octubre actives el MTU en tu app.
Es un proceso sencillo, parecido en todas las aplicaciones bancarias, y te ayudamos con el paso a paso:
- Inicia sesión en tu app bancaria
- En el menú principal selecciona "Configuración"
- Según la terminología de tu banco, localiza "Límites de operaciones" u "Operaciones"
- Aparecerán opciones para definir el MTU: límite por operación, límite diario o límite mensual.
- Escoge el monto que se ajuste a tus necesidades de transferencias bancarias.
- Guarda cambios en "Aceptar" o "Guardar"
- El banco te enviará al celular asociado un código de confirmación para verificar tu identidad
Así, todas tus transacciones bancarias estarán protegidas bajo el esquema que hayas definido.