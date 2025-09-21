  • 24° C
Finanzas

Así puedes activar límite de transferencias en tu app bancaria. Es obligatorio al 1 de octubre

El MTU es una realidad en México; con este paso a paso podrás instalarlo de forma segura en la aplicación del banco de tus preferencias

Sep. 21, 2025
Una de las comodidades que traen consigo las transferencias bancarias es que puedes mover dinero de una cuenta a otra, sin necesidad de salir de casa y en el horario que al usuario necesite.

Sin embargo, la creciente ola de estafas bancarias y fraudes digitales se han convertido, también, en un dolor de cabeza para los clientes de bancos, por lo que se han implementado nuevas herramientas para protegerte.

A fin de brindar confianza a los usuarios de aplicaciones bancarias, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) implementó el Monto Transaccional del Usuario o MTU, el cual se debe configurar desde la app del banco, el cual establece un límite de dinero a transferir, pagos SPEI, CoDi, Dimo y otros servicios financieros.

Por otra parte, y a fin de que este esquema de seguridad entre en operación, a partir del 1 de octubre de 2025 será obligatorio, por el usuario deberá configurarlo en su app antes del 30 de septiembre.

Sin embargo, a las cuentas Nivel 1 no les aplica el MTU, ya que son cuentas digitales básicas con operaciones limitadas; para los demás clientes el MTU tiene carácter de sí o sí.

PASO A PASO PARA ACTIVAR EL MTU EN TU APLICACIÓN BANCARIA

A fin de que no pierdas el control de tus transferencias, es importante que antes del 1 de octubre actives el MTU en tu app.

Es un proceso sencillo, parecido en todas las aplicaciones bancarias, y te ayudamos con el paso a paso:

  1. Inicia sesión en tu app bancaria
  2. En el menú principal selecciona "Configuración"
  3. Según la terminología de tu banco, localiza "Límites de operaciones" u "Operaciones"
  4. Aparecerán opciones para definir el MTU: límite por operación, límite diario o límite mensual.
  5. Escoge el monto que se ajuste a tus necesidades de transferencias bancarias.
  6. Guarda cambios en "Aceptar" o "Guardar"
  7. El banco te enviará al celular asociado un código de confirmación para verificar tu identidad
Así, todas tus transacciones bancarias estarán protegidas bajo el esquema que hayas definido.

En caso de que no realices el registro, la institución bancaria lo hará por ti, pues impondrá un límite aproximado de 12 mil 800 pesos por operación; sin embargo, esto podrá modificarse desde tu app o en el banco.

Edel Osuna
Edel Osuna
