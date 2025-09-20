  • 24° C
Finanzas

Precio del dólar hoy sábado 20 de septiembre de 2025: el peso cierra la semana con retroceso leve

La moneda nacional cerró la semana con un retroceso moderado tras el recorte de tasas de la Reserva Federal

Sep. 20, 2025
El precio del dólar en México se cotiza este sábado 20 de septiembre de 2025 en un promedio de 18.40 pesos por unidad, de acuerdo con el comportamiento registrado en bancos y casas de cambio del país. La moneda mexicana terminó la semana laboral con un ligero retroceso frente al dólar estadounidense, luego de que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) anunciara un recorte en la tasa de interés de referencia.

Aunque la decisión del banco central estadounidense impactó en el mercado cambiario, el declive del peso no fue tan severo, manteniendo relativa estabilidad frente a la divisa verde.

El Banco de México (Banxico) informó que el dólar cerró ayer viernes 19 de septiembre en 18.3878 pesos, según el promedio de transacciones bancarias. No obstante, hacia el cierre de la jornada el tipo de cambio se ubicó en 18.40 pesos por unidad.

TIPO DE CAMBIO FIX

Cabe recordar que el tipo de cambio FIX, que se utiliza como referencia en operaciones oficiales y para obligaciones en dólares, no se publica en días inhábiles bancarios. Por ello, este sábado 20 de septiembre no aparece en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Sin embargo, Banxico determinó que para este día el tipo de cambio aplicable para obligaciones en dólares es de 18.3610 pesos por unidad.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS ESTE 20 DE SEPTIEMBRE

Este sábado, así se encuentra la cotización del dólar en algunas instituciones bancarias del país:

  • Afirme: Compra: 17.60 | Venta: 19.00 pesos
  • Banco Azteca: Compra: 17.30 | Venta: 18.84 pesos
  • Banorte: Compra: 17.20 | Venta: 18.75 pesos
  • BBVA Bancomer: Compra: 17.31 | Venta: 18.85 pesos
  • Citibanamex: Compra: 17.82  | Venta: 18.84 pesos
  • Scotiabank: Compra: 16.30 | Venta: 19.20 pesos

Es importante considerar que el precio del dólar está en constante movimiento a lo largo del día, por lo que la cotización puede variar al momento de realizar operaciones en ventanilla.

Jhoanna Ontiveros Peraza
