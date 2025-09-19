Precio del dólar hoy viernes 19 de septiembre de 2025 en México: así amaneció el tipo de cambio

Este viernes 19 de septiembre de 2025, el precio del dólar en México se ubica en 18.36 pesos en promedio por unidad, según reportes del mercado cambiario. La divisa mexicana registró un ligero retroceso frente al dólar estadounidense, aunque se mantiene en un nivel considerado estable tras los recientes movimientos de política monetaria en Estados Unidos.

El jueves, el peso resentió la fortaleza del dólar luego de que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) anunciara un recorte en su tasa de interés, decisión que provocó ajustes en los mercados financieros internacionales. Pese a ello, la moneda nacional cerró la jornada con una pérdida mínima.

De acuerdo con datos del Banco de México (Banxico), el tipo de cambio al cierre del 18 de septiembre de 2025 se ubicó en 18.3805 pesos por dólar, mientras que el promedio de transacciones bancarias reportó una cotización de 18.37 pesos por billete verde.

TIPO DE CAMBIO FIX

Para este viernes 19 de septiembre, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el tipo de cambio FIX en 18.3610 pesos por dólar, determinado por Banxico con base en el promedio de cotizaciones del mercado mayorista.

Asimismo, el tipo de cambio aplicable para el pago de obligaciones en dólares quedó en 18.3257 pesos por unidad.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS HOY 19 DE SEPTIEMBRE

El precio de compra y venta del dólar en ventanilla varía entre instituciones bancarias. Estos son los principales valores reportados para este 19 de septiembre de 2025:

Afirme : Compra: 17.60 | Venta: 19.00 pesos

: Compra: 17.60 | Venta: 19.00 pesos Banco Azteca: Compra: 17.20 | Venta: 18.84 pesos

Compra: 17.20 | Venta: 18.84 pesos Banorte : Compra: 17.20 | Venta: 18.70 pesos

: Compra: 17.20 | Venta: 18.70 pesos BBVA Bancomer : Compra: 17.52 | Venta: 18.65 pesos

: Compra: 17.52 | Venta: 18.65 pesos Citibanamex : Compra: 17.82 | Venta: 18.84 pesos

: Compra: 17.82 | Venta: 18.84 pesos Scotiabank: Compra: 16.30 | Venta: 19.20 pesos

El tipo de cambio se mantiene en constante movimiento durante el día y puede variar al momento de realizar operaciones en ventanilla. Por ello, se recomienda verificar con la institución bancaria antes de realizar cualquier transacción.