Finanzas

Pensión Bienestar: ¿Quiénes reciben su pago hoy, 22 de septiembre?

Los depósitos se realizan del 1 al 25 de septiembre, siguiendo un calendario alfabético según la letra inicial del primer apellido

Sep. 22, 2025
Pensión Bienestar: ¿Quiénes reciben su pago hoy, 22 de septiembre?

La Pensión del Bienestar, uno de los programas sociales prioritarios del Gobierno de México, continúa con la dispersión de recursos correspondiente al bimestre septiembre-octubre 2025, garantizando que millones de personas reciban su apoyo económico de manera ordenada, directa y sin intermediarios.

De acuerdo con la Secretaría de Bienestar, los depósitos se realizan del 1 al 25 de septiembre, siguiendo un calendario alfabético según la letra inicial del primer apellido, lo que permite una entrega organizada y sin saturaciones en cajeros y sucursales del Banco del Bienestar.

¿QUIÉNES RECIBEN SU PAGO HOY, LUNES 22 DE SEPTIEMBRE?

Este lunes corresponde el turno a los beneficiarios cuyo apellido comienza con la letra R, quienes recibirán un depósito de 6 mil 200 pesos por la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, dirigida a quienes tienen 65 años o más. El programa busca garantizar un ingreso que apoye a cubrir necesidades básicas.

Tras el pago de hoy, el calendario continuará de la siguiente manera:

  • Martes 23 de septiembre: letra S
  • Miércoles 24 de septiembre: letras T, U y V
  • Jueves 25 de septiembre: letras W, X, Y y Z

Con ello quedará cubierto el quinto bimestre del año y se dará cumplimiento a la entrega del apoyo a todos los beneficiarios en el país.

MONTO DE LOS PROGRAMAS

Además de la pensión para adultos mayores, este bimestre también se dispersan recursos de otros programas:

  • Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad: 3 mil 200 pesos.
  • Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil pesos para mujeres de 60 a 64 años.
  • Programa para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras: mil 650 pesos bimestrales.

Con estos apoyos, el Gobierno Federal reafirma su compromiso de fortalecer la seguridad social y mejorar la calidad de vida de los sectores más vulnerables del país.

Jhoanna Ontiveros Peraza
