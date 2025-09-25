Precio del dólar hoy jueves 25 de septiembre de 2025: así se cotiza en bancos y el FIX en México

El peso mexicano amanece este jueves 25 de septiembre de 2025 con una ligera presión frente al dólar estadounidense, luego de la depreciación registrada un día antes tras conocerse los datos de inflación en el país.

En promedio, la divisa norteamericana se cotiza en 18.44 pesos por billete verde en operaciones bancarias, aunque el comportamiento del mercado estará marcado por la decisión que dará a conocer hoy el Banco de México (Banxico) sobre su política monetaria y la tasa de interés de referencia, la cual podría fortalecer al peso si se mantiene restrictiva.

De acuerdo con información de Banxico, el tipo de cambio oficial del miércoles 24 de septiembre de 2025 se ubicó en 18.4276 pesos por dólar, según el promedio de transacciones bancarias.

TIPO DE CAMBIO FIX

El Banco de México informó que el tipo de cambio FIX publicado este jueves 25 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF) es de 18.4312 pesos por dólar, mientras que el tipo de cambio aplicable para pagar obligaciones en dólares estadounidenses quedó en 18.3232 pesos por billete verde.

Cabe recordar que el FIX se determina diariamente en días hábiles bancarios a partir del promedio de las cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo y se da a conocer al mediodía del día previo.

TIPO DE CAMBIO DÓLAR HOY 25 DE SEPTIEMBRE

Estos son los precios de compra y venta del dólar en distintos bancos del país:

Afirme : Compra: 17.60 | Venta: 19.00 pesos

: Compra: 17.60 | Venta: 19.00 pesos Banco Azteca: Compra: 17.20 | Venta: 18.89 pesos

Compra: 17.20 | Venta: 18.89 pesos Banorte : Compra: 17.15 | Venta: 18.80 pesos

: Compra: 17.15 | Venta: 18.80 pesos BBVA Bancomer: Compra: 17.58 | Venta: 18.71 pesos

Compra: 17.58 | Venta: 18.71 pesos Citibanamex : Compra: 17.82 | Venta: 18.81 pesos

: Compra: 17.82 | Venta: 18.81 pesos Scotiabank: Compra: 16.30 | Venta: 19.20 pesos

Es importante destacar que el precio del dólar está en constante movimiento durante la jornada y puede variar dependiendo de la institución bancaria y el momento en que se realice la operación en ventanilla.