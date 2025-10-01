Precio del dólar hoy miércoles 1 de octubre: el peso inicia con ganancias frente al billete verde

Este miércoles 1 de octubre de 2025, el precio del dólar en México se ubica en 18.32 pesos por unidad en promedio, luego de que el peso mexicano lograra una jornada de recuperación frente a la divisa estadounidense.

Durante la sesión del martes, la moneda nacional ganó terreno debido al debilitamiento generalizado del dólar, derivado del shutdown que afecta al gobierno de Estados Unidos.

El Banco de México (Banxico) informó que el tipo de cambio de referencia del 29 de septiembre de 2025 cerró en 18.3147 pesos por dólar, aunque en las operaciones bancarias la divisa estadounidense finalizó en 18.32 pesos en promedio. Esta cifra confirmó una ligera ganancia del peso, que en días anteriores había mostrado volatilidad ante factores externos.

TIPO DE CAMBIO FIX

Como cada jornada hábil, Banxico determinó el tipo de cambio FIX, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en 18.3342 pesos por dólar para este miércoles 1 de octubre.

Además, el Banco Central informó que el tipo de cambio aplicable para el pago de obligaciones en moneda extranjera quedó fijado en 18.3507 pesos por divisa verde.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS HOY 1 DE OCTUBRE

En ventanillas, las instituciones bancarias presentan variaciones tanto en la compra como en la venta del dólar. Así se encuentra la cotización este miércoles:

Afirme : Compra: 17.60 | Venta: 19.00 pesos

: Compra: 17.60 | Venta: 19.00 pesos Banco Azteca : Compra: 17.10 | Venta: 18.79 pesos

: Compra: 17.10 | Venta: 18.79 pesos Banorte : Compra: 17.10 | Venta: 18.70 pesos

: Compra: 17.10 | Venta: 18.70 pesos BBVA Bancomer: Compra: 17.46 | Venta: 18.59 pesos

Compra: 17.46 | Venta: 18.59 pesos Citibanamex : Compra: 17.72 | Venta: 18.81 pesos

: Compra: 17.72 | Venta: 18.81 pesos Scotiabank: Compra: 16.30 | Venta: 19.20 pesos

Es importante considerar que el precio del dólar cambia constantemente a lo largo de la jornada, por lo que las cotizaciones pueden variar dependiendo del banco o casa de cambio y del momento en que se realice la operación. Por ello, se recomienda verificar con la institución bancaria antes de realizar cualquier transacción.