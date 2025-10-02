¡Atención Ganadores! Conoce los impuestos que debes pagar si ganas la lotería en Sonora

Ganar un premio en la Lotería Nacional puede parecer un golpe de suerte que cambia la vida, pero antes de celebrar a lo grande conviene recordar que los premios no se entregan íntegros al bolsillo del afortunado.

De acuerdo con la legislación fiscal vigente en México, todo premio obtenido a través de loterías, rifas o sorteos está sujeto al pago de impuestos federales y estatales.

SAT: IMPUESTO SOBRE RIFAS Y SORTEOS

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) establece que el organizador del sorteo, en este caso la Lotería Nacional, es quien debe retener y enterar los impuestos correspondientes.

Esto significa que al ganador ya le llega la cantidad neta, es decir, el premio menos los impuestos aplicables.

En términos generales, el artículo 138 de la Ley del ISR señala que los premios de loterías, rifas, sorteos y concursos deben pagar una tasa de 1% de impuesto federal siempre que la entidad federativa no cobre un gravamen mayor a 6%.

¿CUÁNTO PAGAN DE IMPUESTOS A LOS GANADORES DE LA LOTERÍA NACIONAL EN SONORA?

En caso de que el estado cobre más de ese porcentaje, la retención se eleva al 21%. En Sonora, el impuesto estatal es del 6%, al que se suma el 1% federal, dando como resultado un total de 7% de impuestos sobre el premio.

Esto implica que, por cada 100,000 pesos ganados, el contribuyente únicamente recibirá 93,000 pesos libres de impuestos.

Además, los premios no se quedan ahí en términos fiscales. El ganador deberá reportar estos ingresos en su declaración anual, sumándolos al resto de sus percepciones, como salarios o actividades independientes.

Aunque ya se hayan retenido impuestos al momento de cobrar el premio, la suma final puede modificar el cálculo de la tasa efectiva de ISR en la declaración.

Por ejemplo, si una persona en Sonora gana 100,000 pesos en un sorteo y además obtiene ingresos anuales por 150,000 pesos, deberá declarar un total de 243,000 pesos.

En este cálculo se tomarán en cuenta las retenciones ya efectuadas por la Lotería Nacional y por el empleador, para determinar si existe un saldo a pagar o a favor.

En Sonora los ganadores de la Lotería Nacional deben considerar que el 7% de su premio se destinará directamente a impuestos, y que este ingreso extraordinario también influirá en su carga fiscal anual.