Precio del dólar hoy miércoles 22 de octubre: El peso mexicano gana terreno

El peso mexicano continúa con ligeras pérdidas frente al dólar estadounidense. Este miércoles 22 de octubre de 2025, el tipo de cambio promedio se ubica en 18.37 pesos por dólar, de acuerdo con los principales bancos del país.

El Banco de México (Banxico) informó que el cierre oficial del 21 de octubre de 2025 fue de 18.4397 pesos por divisa estadounidense, según el promedio de las transacciones bancarias registradas. Sin embargo, el tipo de cambio interbancario al cierre de las operaciones del martes se colocó en 18.44 pesos por dólar, reflejando una tendencia de depreciación para el peso mexicano en comparación con días previos.

TIPO DE CAMBIO FIX EN EL DOF

De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (DOF), el tipo de cambio FIX determinado por Banxico es de 18.4252 pesos por dólar para este miércoles 22 de octubre. Este valor se utiliza como referencia para operaciones oficiales, como pagos de obligaciones en moneda extranjera, los cuales se fijaron en 18.4032 pesos por divisa verde.

Cabe recordar que el tipo de cambio FIX se calcula con base en el promedio de las cotizaciones del mercado cambiario al mayoreo y se publica al mediodía del día hábil anterior.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS HOY

El precio de compra y venta del dólar en algunos de los principales bancos del país:

Afirme : Compra: 17.70 | Venta: 19.10 pesos

: Compra: 17.70 | Venta: 19.10 pesos Banco Azteca : Compra: 16.90 | Venta: 18.89 pesos

: Compra: 16.90 | Venta: 18.89 pesos Banorte : Compra: 17.65 | Venta: 18.80 pesos

: Compra: 17.65 | Venta: 18.80 pesos BBVA Bancomer: Compra: 17.52 | Venta: 18.66 pesos

Compra: 17.52 | Venta: 18.66 pesos Citibanamex : Compra: 17.84 | Venta: 18.93 pesos

: Compra: 17.84 | Venta: 18.93 pesos Scotiabank: Compra: 16.40 | Venta: 18.90 pesos

Es importante tomar en cuenta que el precio del dólar puede variar a lo largo del día, dependiendo de los movimientos del mercado y la institución bancaria. Por ello, se recomienda consultar la cotización actualizada antes de realizar operaciones de compra o venta en ventanilla.