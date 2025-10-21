Precio del dólar hoy martes 21 de octubre: El peso mexicano inicia con ligera depreciación

El peso mexicano comenzó la jornada de este martes 21 de octubre de 2025 con una leve depreciación frente al dólar estadounidense, manteniéndose estable respecto a los niveles observados la semana pasada. De acuerdo con el promedio de cotización, el precio del dólar hoy en México se ubica en 18.42 pesos por billete verde, mostrando un ligero retroceso en el tipo de cambio.

Según el Banco de México (Banxico), el cierre del dólar del lunes 20 de octubre fue de 18.4111 pesos por unidad, con base en el promedio de transacciones bancarias. Sin embargo, al finalizar la jornada, el tipo de cambio interbancario se situó en 18.40 pesos por divisa estadounidense.

TIPO DE CAMBIO FIX

Para este martes 21 de octubre, el tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) es de 18.4032 pesos por dólar, mientras que el tipo de cambio para el pago de obligaciones en moneda extranjera quedó en 18.4070 pesos, de acuerdo con Banxico.

Este indicador se determina a partir del promedio de las cotizaciones del mercado cambiario al mayoreo y se publica al mediodía del día hábil anterior.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS HOY 21 DE OCTUBRE

Estos son los precios de compra y venta del dólar en algunos de los principales bancos del país:

Afirme : Compra: 17.70 | Venta: 19.10 pesos

: Compra: 17.70 | Venta: 19.10 pesos Banco Azteca: Compra:16.90 | Venta: 18.89 pesos

Compra:16.90 | Venta: 18.89 pesos Banorte : Compra: 17.60 | Venta: 18.75 pesos

: Compra: 17.60 | Venta: 18.75 pesos BBVA Bancomer: Compra: 17.54 | Venta: 18.67 pesos

Compra: 17.54 | Venta: 18.67 pesos Citibanamex : Compra: 17.83 | Venta: 18.85 pesos

: Compra: 17.83 | Venta: 18.85 pesos Scotiabank: Compra: 17.40 | Venta: 18.90 pesos

Es importante recordar que el precio del dólar puede variar a lo largo del día, dependiendo de la oferta y demanda en los mercados financieros, así como de factores internacionales como los movimientos de la Reserva Federal de Estados Unidos, los precios del petróleo o los indicadores económicos globales.

En ventanilla, los bancos pueden ajustar sus cotizaciones conforme avance la sesión, por lo que se recomienda consultar las tasas más recientes antes de realizar cualquier operación en moneda extranjera.