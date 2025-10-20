Precio del dólar hoy lunes 20 de octubre: El peso mexicano inicia la semana con ganancia

El precio del dólar estadounidense arrancó la semana con una cotización promedio de 18.40 pesos por unidad, luego de que el peso mexicano registrara un ligero retroceso frente a la divisa norteamericana al cierre de la jornada laboral anterior.

Durante la semana pasada, el peso operó dentro de un rango estable, aunque con algunos altibajos provocados por la incertidumbre en torno al cierre del gobierno federal en Estados Unidos, situación que ha generado volatilidad en los mercados internacionales.

El domingo 19 de octubre de 2025, el tipo de cambio cerró en 18.38 pesos por dólar, de acuerdo con los datos del mercado interbancario.

TIPO DE CAMBIO FIX

Por su parte, el tipo de cambio FIX publicado este lunes por el Diario Oficial de la Federación (DOF) y determinado por el Banco de México (Banxico) se ubicó en 18.4070 pesos por dólar, mientras que el tipo de cambio para el pago de obligaciones en moneda extranjera se estableció en 18.4108 pesos por divisa verde.

Cabe recordar que el tipo de cambio FIX se calcula con base en el promedio de las cotizaciones del mercado cambiario al mayoreo y se publica alrededor del mediodía del día hábil anterior.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS HOY 20 DE OCTUBRE

Estos son los precios de compra y venta del dólar en algunos de los principales bancos del país:

Afirme : Compra: 17.70 | Venta: 19.10 pesos

: Compra: 17.70 | Venta: 19.10 pesos Banco Azteca: Compra: 16.90 | Venta: 18.89 pesos

Compra: 16.90 | Venta: 18.89 pesos Banorte : Compra: 17.65 | Venta: 18.66 pesos

: Compra: 17.65 | Venta: 18.66 pesos BBVA Bancomer: Compra: 17.53 | Venta: 18.66 pesos

Compra: 17.53 | Venta: 18.66 pesos Citibanamex : Compra: 17.82 | Venta: 18.84 pesos

: Compra: 17.82 | Venta: 18.84 pesos Scotiabank: Compra: 17.40 | Venta: 18.90 pesos

Es importante tener en cuenta que el tipo de cambio puede variar a lo largo del día, dependiendo de los movimientos en los mercados internacionales y de la oferta y demanda de divisas en ventanilla. Por ello, se recomienda verificar con la institución bancaria antes de realizar cualquier transacción.