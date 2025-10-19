Precio del dólar hoy domingo 19 de octubre: Peso mexicano abre jornada estable

Este domingo 19 de octubre de 2025, el peso mexicano inicia la jornada con una cotización de 18.47 pesos por dólar, de acuerdo con los datos oficiales del Banco de México (Banxico). La divisa nacional muestra un comportamiento estable tras los movimientos registrados al cierre de la semana.

Durante la sesión del sábado 18 de octubre, la moneda mexicana cerró con ligeros retrocesos, luego de que Banxico reportara un tipo de cambio final de 18.3607 pesos por dólar, mientras que en las operaciones interbancarias el billete verde alcanzó un máximo de 18.522 pesos.

TIPO DE CAMBIO FIX

El tipo de cambio FIX, que sirve como referencia oficial publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se determinó el viernes 17 de octubre en 18.4108 pesos por dólar. Este valor se calcula a partir de las cotizaciones del mercado cambiario al mayoreo y solo se publica en días hábiles bancarios.

Asimismo, Banxico fijó en 18.4808 pesos por dólar la tasa aplicable para el pago de obligaciones en moneda extranjera, vigente para este fin de semana.

TIPO DE CAMBIO HOY, DOMINGO 19 DE OCTUBRE DE 2025

Estos son los precios de compra y venta del dólar en algunos de los principales bancos del país:

Afirme : Compra: 17.70| Venta: 19.10 pesos

: Compra: 17.70| Venta: 19.10 pesos Banco Azteca: Compra: 16.90 | Venta: 18.89 pesos

Compra: 16.90 | Venta: 18.89 pesos BBVA Bancomer: Compra: 17.33 | Venta: 18.86 pesos

Compra: 17.33 | Venta: 18.86 pesos Banorte : Compra: 17.65 | Venta: 18.70 pesos

: Compra: 17.65 | Venta: 18.70 pesos Banamex : Compra: 17.81 | Venta: 18.83 pesos

: Compra: 17.81 | Venta: 18.83 pesos Scotiabank: Compra: 17.40 |Venta: 18.90 pesos

Especialistas recomiendan a consumidores y empresarios mantenerse atentos a las variaciones del tipo de cambio y comparar precios antes de realizar cualquier transacción en efectivo, ya que el valor del dólar puede modificarse en cuestión de minutos dependiendo de las condiciones del mercado financiero internacional. Por ello, se recomienda verificar con la institución bancaria antes de realizar cualquier transacción.