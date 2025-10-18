Precio del dólar hoy sábado 18 de octubre: El peso se mantiene firme ante tensiones entre EU y China

El peso mexicano inicia su jornada en el mercado cambiario con una cotización de 18.3607 pesos por dólar hoy sábado 18 de octubre de 2025, de acuerdo con los datos oficiales del Banco de México (Banxico).

La moneda nacional cerró la semana con una ligera apreciación frente al dólar, tras varias sesiones marcadas por la volatilidad internacional y la expectativa de nuevos movimientos de la Reserva Federal (Fed) en su política monetaria.

Durante la jornada del viernes, el peso cotizó en 18.3870 por dólar casi al final de los negocios, con un avance del 0.27%, logrando revertir las pérdidas que había registrado al inicio del día.

El presidente estadounidense Donald Trump aseguró el viernes que su reunión con el mandatario chino Xi Jinping "seguirá adelante", y destacó que ambas naciones "se llevan bien".

Estas declaraciones fueron recibidas con cierto optimismo por los mercados, ya que se interpreta como un intento de mantener la estabilidad en las relaciones entre Washington y Pekín, lo que podría beneficiar al comercio internacional y, en consecuencia, a las divisas emergentes como el peso mexicano.

Los analistas prevén que el comportamiento del dólar en los próximos días dependerá de los anuncios de la Fed y del avance de las conversaciones entre las dos mayores economías del mundo.

De acuerdo al Banco de México, el precio FIX del billete verde se posiciona en 18.407 pesos. Y durante este sábado, se encuentra de la siguiente manera en las diferentes instituciones bancarias del país:

TIPO DE CAMBIO HOY 18 DE OCTUBRE DE 2025

Afirme: Compra 17.70| Venta 19.10 pesos

Compra 17.70| Venta 19.10 pesos Banco Azteca: Compra 16.90 | Venta 18.89 pesos

Compra 16.90 | Venta 18.89 pesos BBVA Bancomer: Compra 17.33 | Venta 18.86 pesos

Compra 17.33 | Venta 18.86 pesos Banorte: Compra 17.65 | Venta 18.70 pesos

Compra 17.65 | Venta 18.70 pesos Banamex: Compra 17.81 | Venta 18.83 pesos

Compra 17.81 | Venta 18.83 pesos Scotiabank: Compra 17.40 |Venta: 18.90 pesos

Es importante para los consumidores y empresarios estar atentos a estas variaciones y comparar precios antes de realizar cualquier transacción en efectivo, ya que el tipo de cambio puede cambiar en cuestión de minutos.