Profeco alerta por posible defecto en motocicletas Honda; revisarán 412 unidades por riesgo

Esta no es la primera vez que la compañía realiza un llamado a revisión, pues la marca mantiene un compromiso permanente con la seguridad

Oct. 18, 2025
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió una advertencia en conjunto con Honda de México sobre un posible defecto en el modelo de motocicleta Honda.

¿CUÁLES SON LOS MODELOS Y FALLAS QUE PRESENTAN LAS MOTOCICLETAS HONDA?

De acuerdo con la información difundida por la empresa, en el modelo CB350D, año 2024, algunos componentes internos del faro podrían desajustarse con el uso, lo que ocasionaría que la luz se encienda de manera intermitente o incluso deje de funcionar por completo.

En total, 412 unidades de esta motocicleta Honda están involucradas en la campaña preventiva. Este problema representa un riesgo potencial de accidente, especialmente durante trayectos nocturnos o con baja visibilidad.

¿QUÉ HACER PARA REVISAR ESTE MODELO DE MOTO HONDA?

Honda informó que, para evitar cualquier incidente, reemplazará el faro de manera gratuita a las y los propietarios afectados.

La compañía contactará directamente a los clientes registrados a través de correo electrónico o llamada telefónica, invitándolos a acudir a un distribuidor autorizado para programar una cita de revisión y sustitución del componente.

Además, la empresa puso a disposición de los usuarios los siguientes canales de información y contacto:

La campaña de revisión inició el 1 de julio de 2024 y tendrá vigencia indefinida, hasta que todos los propietarios hayan sido atendidos.

Por su parte, la Profeco señaló que se mantendrá vigilante del cumplimiento de la campaña de seguridad por parte de la automotriz japonesa.

También recordó a las y los consumidores que pueden comunicarse con la institución para recibir orientación o presentar quejas a través del Teléfono del Consumidor (55 5568 8722 y 800 468 8722) o en redes sociales: X (@AtencionProfeco y @Profeco) y Facebook (ProfecoOficial).

Esta no es la primera vez que Honda realiza un llamado a revisión, pues la marca mantiene un compromiso permanente con la seguridad y el rendimiento de sus vehículos.

Sin embargo, la Profeco exhorta a las y los dueños de la Honda CB350D 2024 a no postergar la inspección, ya que una falla en el sistema de iluminación puede comprometer la seguridad del conductor y de otros usuarios de la vía.

