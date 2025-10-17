Venta Especial Liverpool inicia hoy: estas son las mejores ofertas y descuentos

Liverpool continúa celebrando su aniversario con nuevas promociones para sus clientes, y este mes de octubre llega con una de las campañas más esperadas del año. Después del éxito de su tercera Venta Nocturna 2025.

La tienda departamental ha anunciado una Venta Especial que se llevará a cabo a partir de este viernes 17 al domingo 19 de octubre, tanto en tiendas físicas de todo el país, así como en su plataforma en línea.

Esta nueva edición busca mantener el impulso comercial que caracteriza a Liverpool durante el último trimestre del año, un periodo clave para las compras de temporada, adelantos de regalos navideños y renovaciones del hogar.

Según la empresa, los consumidores podrán disfrutar de descuentos de hasta el 40% en artículos seleccionados, además de facilidades de pago con tarjetas Liverpool y bancarias participantes.

¿DÓNDE ESTARÁN LAS MEJORES OFERTAS EN LIVERPOOL?

Entre las categorías destacadas se encuentran moda, juguetes, electrónica, electrodomésticos, perfumes, línea blanca y mobiliario.

La tienda ha destacado también su sección de decoración navideña, que ya está disponible con una amplia variedad de adornos, luces, árboles y artículos de temporada, ideales para quienes desean anticiparse a las compras de fin de año.

En cuanto a la moda otoño-invierno, Liverpool ofrece rebajas en ropa, calzado y accesorios tanto para hombres como para mujeres y niños, con marcas exclusivas y prendas de tendencia.

En el área de belleza y cuidado facial, los descuentos aplicarán en productos premium y sets de regalo, ideales para aprovechar antes de las fiestas.

Además, los departamentos de electrónica y electrodomésticos presentan atractivas ofertas en televisores, bocinas inteligentes, aspiradoras robot y batidoras, perfectas para renovar el hogar o adelantar compras navideñas.

Con esta Venta Especial de Liverpool, la cadena departamental busca cerrar el mes de octubre con fuerza, ofreciendo a sus clientes oportunidades únicas para ahorrar y disfrutar de los productos más buscados de la temporada. Quienes quieran aprovechar las ofertas deberán estar atentos, ya que las promociones estarán disponibles por tiempo limitado.