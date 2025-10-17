Precio del dólar hoy viernes 17 de octubre: Peso mexicano inicia con leve depreciación

El peso mexicano amaneció este viernes con una ligera depreciación frente al dólar estadounidense, reflejando la incertidumbre que aún predomina en los mercados internacionales ante las expectativas sobre las próximas decisiones de política monetaria en México y Estados Unidos.

De acuerdo con el Banco de México (Banxico), la divisa nacional se cotiza al inicio de la jornada en 18.46 pesos por dólar, luego de registrar pérdidas en la sesión previa.

Durante la sesión previa, correspondiente al jueves 16 de octubre, la moneda nacional cerró con retrocesos luego de que Banxico reportara un tipo de cambio final de 18.3722 pesos por dólar, mientras que en operaciones interbancarias el billete verde alcanzó un máximo de 18.522 pesos.

TIPO DE CAMBIO FIX

El tipo de cambio FIX, referencia oficial utilizada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se ubicó el jueves en 18.4108 pesos por dólar.

Para el pago de obligaciones en moneda extranjera el banco central fijó la tasa en 18.4808 pesos por divisa estadounidense.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS ESTE 17 DE OCTUBRE

En ventanillas bancarias, las principales instituciones financieras del país reportan los siguientes precios de compra y venta del dólar:

Afirme : Compra 17.60 | Venta 19.10 pesos

: Compra 17.60 | Venta 19.10 pesos Banco Azteca : Compra 16.90 | Venta 18.99 pesos

: Compra 16.90 | Venta 18.99 pesos Banorte : Compra 17.70 | Venta 18.85 pesos

: Compra 17.70 | Venta 18.85 pesos BBVA Bancomer : Compra 17.59 | Venta 18.72 pesos

: Compra 17.59 | Venta 18.72 pesos Citibanamex : Compra 17.83 | Venta 18.92 pesos

: Compra 17.83 | Venta 18.92 pesos Scotiabank: Compra 16.30 | Venta 19.20 pesos

Con estos movimientos, el peso mexicano mantiene una tendencia de volatilidad moderada, influida por la fortaleza del dólar a nivel internacional y las expectativas sobre las próximas decisiones de política monetaria tanto de Banxico como de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed).

Es importante recordar que a lo largo del día el tipo de cambio puede cambiar constantemente debido a factores internacionales. Por ello se recomienda consultar con la institución bancaria antes de realizar cualquier transacción.