Precio del dólar hoy jueves 16 de octubre: El peso mexicano inicia la jornada con una ganancia

El peso mexicano comenzó la sesión de este jueves con una ligera depreciación frente al dólar estadounidense, al ubicarse en 18.39 pesos por unidad, de acuerdo con los datos más recientes del Banco de México (Banxico).

Esta variación mantiene la tendencia de volatilidad que ha caracterizado al mercado cambiario en las últimas semanas, influida por factores externos e internos que inciden en la fortaleza de la moneda nacional.

Durante la jornada previa, correspondiente al miércoles 15 de octubre, la moneda nacional cerró con pérdidas, luego de que el banco central reportara un tipo de cambio final de 18.4083 pesos por dólar, aunque en operaciones bancarias el billete verde alcanzó un máximo de 18.45 pesos.

TIPO DE CAMBIO FIX

El tipo de cambio FIX, utilizado como referencia oficial en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se estableció este jueves en 18.4808 pesos por dólar.

Mientras que el tipo de cambio aplicable para el pago de obligaciones en moneda extranjera se fijó en 18.522 pesos por divisa estadounidense, según informó Banxico.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS HOY 16 DE OCTUBRE

En las ventanillas bancarias, las instituciones financieras del país reportan este jueves 16 de octubre los siguientes precios de compra y venta del dólar:

Afirme : Compra 17.60 | Venta 19.10 pesos

: Compra 17.60 | Venta 19.10 pesos Banco Azteca: Compra 16.90 | Venta 18.99 pesos

Compra 16.90 | Venta 18.99 pesos Banorte : Compra 17.70 | Venta 18.85 pesos

: Compra 17.70 | Venta 18.85 pesos BBVA Bancomer : Compra 17.54 | Venta 18.67 pesos

: Compra 17.54 | Venta 18.67 pesos Citibanamex : Compra 17.94 | Venta 18.96 pesos

: Compra 17.94 | Venta 18.96 pesos Scotiabank: Compra 16.30 | Venta 19.20 pesos

Expertos en finanzas recuerdan que el precio del dólar fluctúa constantemente a lo largo del día debido a factores internacionales y locales, como la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, los precios del petróleo y la demanda de divisas por parte de empresas e inversionistas. Por ello, la cotización puede variar al momento de realizar operaciones en ventanilla bancaria o casas de cambio.