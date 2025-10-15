  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 15 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Finanzas

Pensión Mujeres Bienestar extiende plazo: Esta es la nueva fecha límite para recoger la tarjeta

El plástico del Banco del Bienestar permite recibir el apoyo económico bimestral de 3 mil pesos, y utilizarse para retiros en cajeros y pagos

Oct. 15, 2025
Pensión Mujeres Bienestar extiende plazo: Esta es la nueva fecha límite para recoger la tarjeta

La Secretaría de Bienestar anunció una prórroga en la entrega de las tarjetas correspondientes a la Pensión Mujeres Bienestar 2025, con el fin de garantizar que todas las beneficiarias puedan recibir su apoyo sin contratiempos.

¿CUÁL ES LA NUEVA FECHA LÍMITE PARA RECOGER LA TARJETA PENSIÓN MUJERES BIENESTAR?

Inicialmente, el proceso concluiría el 7 de noviembre, pero ante la alta demanda y para evitar saturación en los módulos, la dependencia federal decidió extender el plazo tres días más, permitiendo que las adultas mayores acudan con mayor comodidad a recoger su tarjeta.

El nuevo periodo de entrega se realizará del 10 de octubre al lunes 10 de noviembre de 2025, tras registrarse cerca de 2 millones de mujeres mexicanas de 60 años en adelante.

PROCESO DE NOTIFICACIÓN Y ENTREGA

Cada beneficiaria recibe un mensaje de texto (SMS) con la información sobre día, hora y lugar en que debe presentarse para recoger su tarjeta. En caso de no haber recibido el mensaje, las interesadas pueden consultar su cita con su CURP en el portal oficial de la Secretaría de Bienestar aquí.

Las autoridades recalcan la importancia de asistir en la fecha asignada, aunque también habrá un sábado especial para rezagadas, con el propósito de que ninguna mujer quede fuera del programa.

¿CUÁLES SON LOS DOCUMENTOS QUE SE NECESITAN PARA RECOGERLA?

Para recoger la tarjeta, las beneficiarias deberán presentar:

  • Identificación oficial con fotografía (INE, pasaporte, cédula profesional o credencial Inapam).
  • Original y copia de la identificación.
  • Talón morado, que funge como comprobante de registro y confirma la solicitud.
  • El talón morado se entrega junto con la tarjeta y certifica que la beneficiaria ha recibido su medio de pago de forma formal y segura.

BENEFICIOS DE LA TARJETA MUJERES BIENESTAR

El plástico del Banco del Bienestar permite recibir el apoyo económico bimestral de 3 mil pesos, además de utilizarse para retiros en cajeros y pagos en establecimientos afiliados. La Secretaría recordó que el trámite es personal, gratuito y sin intermediarios, por lo que pidió evitar acudir con gestores o terceros.

Con la extensión del plazo hasta el 10 de noviembre de 2025, el Gobierno de México busca asegurar que todas las mujeres registradas reciban su tarjeta y accedan al programa Pensión Mujeres Bienestar, fortaleciendo así la seguridad económica y la independencia de las adultas mayores en todo el país.

Marcela Islas
Marcela Islas

Egresada de Literaturas Hispánicas de la Universidad de Sonora, con experiencia en periodismo y turismo; pasión por la cultura, música y gastronomía.


Contenido Relacionado
Precio del dólar hoy miércoles 15 de octubre: Peso mexicano se recupera levemente
Finanzas

Precio del dólar hoy miércoles 15 de octubre: Peso mexicano se recupera levemente

Octubre 15, 2025

La moneda nacional retrocede ante el dólar por la incertidumbre generada por las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China

Casas en remate del Infonavit: ¿Cuánto cuestan y cómo comprarlas en 2025?
Finanzas

Casas en remate del Infonavit: ¿Cuánto cuestan y cómo comprarlas en 2025?

Octubre 14, 2025

Estas propiedades provienen de créditos incumplidos o inmuebles que fueron devueltos al instituto y que posteriormente son rehabilitadas para la venta

¿Cómo renovar tus electrodomésticos con CFE? Todos los detalles del programa ASI
Finanzas

¿Cómo renovar tus electrodomésticos con CFE? Todos los detalles del programa ASI

Octubre 14, 2025

Entre los productos disponibles se encuentran refrigeradores, lavadoras, aires acondicionados, calentadores solares, boilers y otros más