Pensión Mujeres Bienestar extiende plazo: Esta es la nueva fecha límite para recoger la tarjeta

La Secretaría de Bienestar anunció una prórroga en la entrega de las tarjetas correspondientes a la Pensión Mujeres Bienestar 2025, con el fin de garantizar que todas las beneficiarias puedan recibir su apoyo sin contratiempos.

¿CUÁL ES LA NUEVA FECHA LÍMITE PARA RECOGER LA TARJETA PENSIÓN MUJERES BIENESTAR?

Inicialmente, el proceso concluiría el 7 de noviembre, pero ante la alta demanda y para evitar saturación en los módulos, la dependencia federal decidió extender el plazo tres días más, permitiendo que las adultas mayores acudan con mayor comodidad a recoger su tarjeta.

El nuevo periodo de entrega se realizará del 10 de octubre al lunes 10 de noviembre de 2025, tras registrarse cerca de 2 millones de mujeres mexicanas de 60 años en adelante.

PROCESO DE NOTIFICACIÓN Y ENTREGA

Cada beneficiaria recibe un mensaje de texto (SMS) con la información sobre día, hora y lugar en que debe presentarse para recoger su tarjeta. En caso de no haber recibido el mensaje, las interesadas pueden consultar su cita con su CURP en el portal oficial de la Secretaría de Bienestar aquí.

Las autoridades recalcan la importancia de asistir en la fecha asignada, aunque también habrá un sábado especial para rezagadas, con el propósito de que ninguna mujer quede fuera del programa.

¿CUÁLES SON LOS DOCUMENTOS QUE SE NECESITAN PARA RECOGERLA?

Para recoger la tarjeta, las beneficiarias deberán presentar:

Identificación oficial con fotografía (INE, pasaporte, cédula profesional o credencial Inapam).

Original y copia de la identificación.

Talón morado, que funge como comprobante de registro y confirma la solicitud.

El talón morado se entrega junto con la tarjeta y certifica que la beneficiaria ha recibido su medio de pago de forma formal y segura.

BENEFICIOS DE LA TARJETA MUJERES BIENESTAR

El plástico del Banco del Bienestar permite recibir el apoyo económico bimestral de 3 mil pesos, además de utilizarse para retiros en cajeros y pagos en establecimientos afiliados. La Secretaría recordó que el trámite es personal, gratuito y sin intermediarios, por lo que pidió evitar acudir con gestores o terceros.

Con la extensión del plazo hasta el 10 de noviembre de 2025, el Gobierno de México busca asegurar que todas las mujeres registradas reciban su tarjeta y accedan al programa Pensión Mujeres Bienestar, fortaleciendo así la seguridad económica y la independencia de las adultas mayores en todo el país.