Finanzas

¿Cómo renovar tus electrodomésticos con CFE? Todos los detalles del programa ASI

Entre los productos disponibles se encuentran refrigeradores, lavadoras, aires acondicionados, calentadores solares, boilers y otros más

Oct. 14, 2025
Si tu refrigerador ya no enfría como antes o tu lavadora suena como si fuera a despegar, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene buenas noticias. La empresa relanzó su Programa de Ahorro Sistemático Integral (ASI).

¿QUÉ ES EL PROGRAMA ASI DE LA CFE?

Esta iniciativa de la CFE permite a los hogares mexicanos sustituir electrodomésticos viejos por nuevos modelos eficientes, con el objetivo de reducir el consumo eléctrico y apoyar la economía familiar.

El programa ASI busca modernizar los hogares mexicanos promoviendo el uso de aparatos con tecnología de bajo consumo energético. Esta medida no solo implica un ahorro significativo en la factura de luz, sino también una contribución directa al cuidado del medio ambiente, al disminuir la huella de carbono de los hogares participantes.

Una de las mayores ventajas del programa es su facilidad de pago: el costo del nuevo electrodoméstico se integra directamente en el recibo de luz, evitando que los beneficiarios tengan que hacer un pago inicial elevado.

Esto permite que más familias puedan acceder a productos modernos y ecológicos sin afectar su presupuesto mensual.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA ASI?

Para poder acceder a este beneficio, los interesados deben cumplir con los siguientes criterios:

  • Ser titular del contrato de suministro eléctrico.
  • Contar con una tarifa de uso doméstico.
  • Tener al menos tres años de servicio continuo con la CFE y no presentar adeudos.
  • Ser mayor de edad.
  • El electrodoméstico a reemplazar debe tener más de seis años de antigüedad.
  • Contar con un aval solidario.
  • Presentar identificación oficial vigente.

¿CÓMO REALIZAR EL TRÁMITE?

Existen tres formas de solicitar la renovación:

  1. En línea, a través de las páginas oficiales www.cfe.mx o www.programaasi.mx
  2. Vía telefónica, marcando al 071, donde un asesor orientará al solicitante paso a paso.
  3. De forma presencial, acudiendo al Centro de Atención a Clientes CFE más cercano.

¿QUÉ ELECTRODOMÉSTICOS PUEDES RENOVAR?

Entre los productos disponibles se encuentran: refrigeradores, lavadoras, aires acondicionados, calentadores solares, boilers, lámparas LED y materiales de aislamiento térmico. Todos los equipos están certificados por el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE), lo que garantiza su calidad y eficiencia.

Con el programa ASI, la CFE impulsa una transición energética doméstica accesible, ayudando a los hogares mexicanos a ahorrar, modernizarse y cuidar el planeta al mismo tiempo.

Marcela Islas
Marcela Islas

Egresada de Literaturas Hispánicas de la Universidad de Sonora, con experiencia en periodismo y turismo; pasión por la cultura, música y gastronomía.


