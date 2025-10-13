¿Qué pasa con mi dinero si CiBanco cierra? Descubre cómo transferir tus fondos hoy mismo

Tras la revocación oficial de la autorización para operar en México emitida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), CiBanco ha dejado de funcionar como institución financiera, y será el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) quien se encargue de garantizar la devolución de los depósitos asegurados a sus clientes, conforme a la Ley de Protección al Ahorro Bancario (LPAB).

El IPAB informó que todos los depósitos bancarios de dinero a la vista, de ahorro, a plazo o con previo aviso, así como préstamos y créditos reconocidos, están protegidos hasta por 400 mil Unidades de Inversión (UDIS), lo que equivale a aproximadamente 3 millones 424 mil 262 pesos por persona.

¿QUÉ PASA CON MI DINERO SI CIBANCO CIERRA?

El proceso de pago de las obligaciones garantizadas inició este 13 de octubre de 2025 mediante el Portal de Pagos IPAB, disponible en el sitio oficial del organismo.

Los ahorradores deberán registrarse, llenar el formulario con los datos de su último estado de cuenta de CiBanco y proporcionar una cuenta CLABE de otro banco para recibir la transferencia. Una vez completado el registro, el sistema enviará una confirmación por correo electrónico el mismo día, y el plazo máximo para completar las devoluciones será de 90 días naturales.

El IPAB aclaró que esta cobertura aplica únicamente a personas físicas o morales que posean productos financieros considerados depósitos asegurados, y excluye a accionistas, miembros del consejo de administración y altos directivos de la institución.

¿QUÉ HACER SI NO SE RECIBE EL PAGO?

En caso de no recibir el depósito, estar inconforme con el monto o detectar inconsistencias, los clientes podrán presentar una solicitud de pago ante el IPAB.

El plazo para realizar este trámite es de un año a partir del inicio formal de la liquidación, es decir, hasta el 13 de octubre de 2026.

Las sucursales de CiBanco permanecen cerradas desde el 10 de octubre de 2025, salvo algunas designadas por el IPAB para atender consultas y solicitudes sobre depósitos garantizados, las cuales operarán con horario restringido.

En cuanto a los clientes con créditos vigentes, el IPAB subrayó que deben continuar realizando sus pagos conforme a los términos acordados, ya que las obligaciones crediticias no se extinguen con la liquidación de la entidad.

Para cualquier duda o consulta, el IPAB puso a disposición el Centro de Atención Telefónica 800 2 88 4722 (800 A TU IPAB), operativo de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas, y el correo electrónico infoCIBanco@ipab.org.mx.

Finalmente, el organismo enfatizó que la liquidación de CiBanco no compromete los recursos garantizados y que los depósitos serán devueltos conforme a los procedimientos establecidos, reforzando la confianza en el sistema financiero mexicano.