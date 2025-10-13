BBVA México presenta fallas en su aplicación móvil al inicio de la semana

El inicio de semana comenzó con complicaciones para miles de clientes de BBVA México, luego de que la aplicación móvil del banco registrara una nueva falla la mañana de este lunes 13 de octubre. Decenas de usuarios reportaron en redes sociales que no han podido acceder a sus cuentas ni realizar operaciones básicas.

Desde tempranas horas, las redes sociales se llenaron de reportes que señalan el mensaje "Error de sistema" al intentar ingresar a la app, situación que ha afectado el inicio de semana para muchos clientes del banco, ya que les impide realizar operaciones bancarias como transferencias, pagos o consultas de saldo.

BBVA MÉXICO PRESENTA FALLAS EN SU APLICACIÓN MÓVIL

A través de plataformas como X (antes Twitter) y Facebook, decenas de personas compartieron su frustración ante la caída del sistema de BBVA, uno de los bancos con mayor número de usuarios en el país. Las quejas comenzaron a multiplicarse poco después de las 9:00 de la mañana, cuando la aplicación empezó a mostrar mensajes de error al intentar iniciar sesión o realizar movimientos.

La caída del sistema no solo ha afectado a usuarios individuales, sino también a pequeños comercios que dependen de la aplicación para recibir pagos digitales o verificar depósitos. Algunos clientes reportaron que tampoco es posible utilizar la tarjeta digital, lo que ha complicado la realización de compras en línea o el pago de servicios.

Hasta el momento, BBVA México no ha emitido ningún comunicado oficial sobre la causa de la falla ni el tiempo estimado para su solución. Sin embargo, de acuerdo con experiencias anteriores, el restablecimiento del servicio suele tardar un par de horas, por lo que se recomienda a los usuarios mantenerse atentos a las actualizaciones del banco en sus canales oficiales.

Mientras tanto, la afectación ha reavivado el debate sobre la dependencia de las plataformas digitales para la gestión financiera y la necesidad de que las instituciones bancarias fortalezcan sus sistemas tecnológicos ante el creciente número de operaciones en línea.