Mujeres Bienestar 2025: ¿Cuándo recibirán el primer pago de la pensión?

La Pensión de Mujeres Bienestar, uno de los programas sociales más destacados del Gobierno de México en 2025, continúa su implementación con el objetivo de reconocer y apoyar económicamente a mujeres adultas mayores.

El programa está dirigido a mujeres de 60 a 64 años, quienes reciben un depósito bimestral de 3 mil pesos a través de la Tarjeta del Bienestar. Al cumplir 65 años, las beneficiarias se incorporan automáticamente a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, cuyo monto actual es de 6 mil 200 pesos cada dos meses.

¿CUÁNDO RECIBIRÁN EL PRIMER PAGO DE LA PENSIÓN?

La Secretaría de Bienestar informó que la entrega de tarjetas para las nuevas beneficiarias se realizará del 7 de octubre al 7 de noviembre de 2025 en los módulos oficiales distribuidos en todo el país. Cada mujer inscrita recibirá un mensaje de texto (SMS) con la fecha, hora y lugar exacto donde deberá acudir a recoger su tarjeta.

Quienes completen su registro en esta etapa podrán recibir su primer pago en noviembre de 2025, correspondiente al bimestre noviembre-diciembre, siendo este el último depósito del año.

Documentación necesaria para recoger la tarjeta

Para recoger la tarjeta, las beneficiarias deberán acudir al módulo asignado con:

(original y copia), como INE, pasaporte u otro documento con fotografía. Talón morado del registro de solicitud, entregado al momento de inscribirse en el programa.

La entrega será presencial y personalizada; a las beneficiarias se les estará mandando un mensaje con hora y fecha para que recojan su tarjeta. Para ubicar el módulo más cercano o resolver dudas, se puede consultar el sitio web oficial de la Secretaría de Bienestar o llamar a la Línea del Bienestar: 800 639 42 64.

Con más de 2.9 millones de mujeres inscritas hasta agosto de 2025, la Pensión de Mujeres Bienestar se consolida como una herramienta clave para dignificar y respaldar a las mujeres en esta etapa de la vida.