¿Quiénes son los jubilados del IMSS que recibirán antes su aguinaldo 2025?

Los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tienen una buena noticia para cerrar el año, ya que se confirmó que el aguinaldo correspondiente a 2025 será depositado de manera adelantada.

Este pago representa una de las prestaciones más esperadas por los jubilados del país y, en esta ocasión, llegará antes de lo habitual.

¿CUÁNDO SE PAGARÁ EL AGUINALDO 2025?

De acuerdo con el calendario oficial, el aguinaldo para los jubilados del IMSS se pagará el lunes 3 de noviembre de 2025, en una sola exhibición, junto con el depósito mensual de la pensión correspondiente a noviembre. Esto significa que los beneficiarios recibirán un doble ingreso durante ese mes: su pensión regular y el monto del aguinaldo.

El adelanto del pago se realiza tradicionalmente para coincidir con el Buen Fin, que este año se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre. De esta forma, los jubilados podrán disponer de su dinero con anticipación para realizar compras o cubrir gastos de fin de año.

¿QUIÉNES TIENEN DERECHO AL AGUINALDO DEL IMSS?

No todos los pensionados del IMSS reciben esta prestación. El aguinaldo únicamente aplica para quienes se pensionaron bajo la Ley del Seguro Social de 1973 (Ley 73), es decir, quienes reciben pensión por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez.

Por el contrario, los pensionados bajo la Ley del Seguro Social de 1997 (Ley 97) no tienen derecho al aguinaldo, ya que este beneficio no está contemplado dentro de su esquema de pensión.

¿DE CUÁNTO ES EL AGUINALDO?

El monto del aguinaldo equivale a un mes completo de la pensión base que recibe el jubilado. Es importante señalar que para su cálculo no se incluyen los pagos adicionales por asignaciones familiares (esposa, hijos, ascendientes) ni ayudas asistenciales.

Así, el aguinaldo refleja únicamente el importe de la pensión mensual del beneficiario.

Si una persona jubilada tiene dudas sobre el régimen bajo el cual fue pensionada, o sobre el monto exacto que recibirá, puede acudir directamente a su clínica del IMSS o comunicarse con la institución para recibir orientación personalizada.

Con este adelanto, miles de adultos mayores afiliados al IMSS podrán planear con anticipación sus gastos de fin de año y disfrutar con tranquilidad de esta prestación garantizada por la Ley.