Precio del dólar hoy sábado 11 de octubre: El peso mexicano se debilita

El precio del dólar hoy sábado 11 de octubre de 2025 en México se ubica en 18.59 pesos por billete verde en promedio, luego de que el peso mexicano cerrara la semana con un fuerte retroceso del 1.2 por ciento frente al dólar estadounidense, derivado de la reciente amenaza del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer nuevos aranceles a productos chinos.

De acuerdo con datos del Banco de México (Banxico), el tipo de cambio del viernes 10 de octubre cerró en 18.5424 pesos por dólar, según el promedio de transacciones bancarias. Sin embargo, al cierre del mercado, el valor del billete verde se elevó hasta los 18.59 pesos, reflejando la presión que las tensiones comerciales ejercen sobre la moneda nacional.

TIPO DE CAMBIO FIX

Banxico recordó que el tipo de cambio FIX se determina únicamente en días hábiles bancarios a partir del promedio de las cotizaciones del mercado de mayoreo, por lo que este sábado 11 de octubre no se publica.

El tipo de cambio oficial para calcular obligaciones en dólares establecido por Banxico para hoy es de 18.3830 pesos por divisa estadounidense, cifra que se usa como referencia en operaciones financieras y fiscales.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS HOY 11 DE OCTUBRE

En ventanilla, el tipo de cambio presenta variaciones dependiendo de cada institución bancaria:

Afirme : Compra: 17.60 | Venta: 19.10 pesos

: Compra: 17.60 | Venta: 19.10 pesos Banco Azteca : Compra: 16.95 | Venta: 18.99

: Compra: 16.95 | Venta: 18.99 BBVA Bancomer : Compra: 17.48 | Venta: 19.02 pesos

: Compra: 17.48 | Venta: 19.02 pesos Banorte : Compra: 17.85 | Venta: 18.90 pesos

: Compra: 17.85 | Venta: 18.90 pesos Citibanamex : Compra: 18.04 | Venta: 19.08 pesos

: Compra: 18.04 | Venta: 19.08 pesos Scotiabank: Compra: 16.30 | Venta: 19.20 pesos

Es importante recordar que el precio del dólar está en constante cambio durante la jornada y puede variar al momento de realizar operaciones en ventanilla o en línea.

El desliz del peso al cierre de la semana refleja la sensibilidad del mercado cambiario mexicano ante factores externos, especialmente ante las tensiones comerciales y políticas que impactan la confianza de los inversionistas globales.