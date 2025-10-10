  • 24° C
Ciudad Obregón

Inicia entrega de tarjetas Pensión Mujeres Bienestar

Las mujeres de 60 a 64 años que se registraron en agosto son quienes recibirán el plástico

Oct. 10, 2025
Las mujeres deben llevar su identificación oficial y talón morado de registro para recibir su tarjeta
Arrancó la entrega de tarjetas del programa Pensión Mujeres Bienestar a las beneficiarias de 60 a 64 años, quienes podrán cobrar su pensión de tres mil pesos bimestrales por medio del Banco Bienestar.

Octavio Almada Palafox, delegado en Sonora de la Secretaría del Bienestar, informó que a nivel estatal son más de 47 mil mujeres que recibirán su tarjeta para poder cobrar su pensión.

La logística de entrega es que los servidores de la nación marcan a las derechohabientes o les envían un mensaje para informarles sobre el día que les toca y la hora.

¿CUÁNTO DURARÁ LA ENTREGA? 

La entrega de las tarjetas arrancó este viernes 10 de octubre y continuará hasta el 7 de noviembre, por lo que se hizo el llamado a las mujeres que se registraron al programa durante el mes de agosto a estar pendientes del número de contacto que proporcionaron.

Almada Palafox destacó que los tres mil pesos bimestrales son un reconocimiento al esfuerzo, trabajo y amor de las mujeres a lo largo de su vida.

Los módulos de entrega en esta región son el Cum de Ciudad Obregón, el módulo de Esperanza ubicado frente a la plaza Miguel Hidalgo, el de Pueblo Yaqui, a un costado de la Biblioteca Pública, el de Bácum, en la oficina de la Sader y el de San Ignacio Río Muerto, ubicado junto a la Biblioteca Pública.

La tarjeta se entregará en un sobre oficial cerrado, el cual deberán de revisar las derechohabientes al momento de recibir.

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


