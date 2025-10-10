Inicia entrega de tarjetas Pensión Mujeres Bienestar

Arrancó la entrega de tarjetas del programa Pensión Mujeres Bienestar a las beneficiarias de 60 a 64 años, quienes podrán cobrar su pensión de tres mil pesos bimestrales por medio del Banco Bienestar.

Octavio Almada Palafox, delegado en Sonora de la Secretaría del Bienestar, informó que a nivel estatal son más de 47 mil mujeres que recibirán su tarjeta para poder cobrar su pensión.

La logística de entrega es que los servidores de la nación marcan a las derechohabientes o les envían un mensaje para informarles sobre el día que les toca y la hora.

¿CUÁNTO DURARÁ LA ENTREGA?

La entrega de las tarjetas arrancó este viernes 10 de octubre y continuará hasta el 7 de noviembre, por lo que se hizo el llamado a las mujeres que se registraron al programa durante el mes de agosto a estar pendientes del número de contacto que proporcionaron.

Almada Palafox destacó que los tres mil pesos bimestrales son un reconocimiento al esfuerzo, trabajo y amor de las mujeres a lo largo de su vida.

Los módulos de entrega en esta región son el Cum de Ciudad Obregón, el módulo de Esperanza ubicado frente a la plaza Miguel Hidalgo, el de Pueblo Yaqui, a un costado de la Biblioteca Pública, el de Bácum, en la oficina de la Sader y el de San Ignacio Río Muerto, ubicado junto a la Biblioteca Pública.

La tarjeta se entregará en un sobre oficial cerrado, el cual deberán de revisar las derechohabientes al momento de recibir.