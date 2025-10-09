Veneran reliquia de San Carlo Acutis en la Catedral de Ciudad Obregón

Cientos de personas, en su mayoría jóvenes, participaron este jueves en una jornada de veneración a una reliquia de primer grado de San Carlo Acutis , el joven católico que el pasado 7 de septiembre fue proclamado santo por el papa León XIV .

El relicario, que contiene una cápsula con sangre de Acutis, llegó a la Catedral del Sagrado Corazón de Jesús poco después de las 5:00 de la tarde. Ahí se realizó un acto simbólico de recepción encabezado por grupos juveniles de distintas parroquias.

Posteriormente, se ofreció una charla sobre la vida del joven italiano, considerado el primer "influencer" católico millennial canonizado, tras aprobarse dos milagros atribuidos a su intercesión.

Acto seguido, se celebró una misa presidida por el padre Joaquín Montaño, quien destacó que la santidad no es un logro inalcanzable, sino una meta posible mediante el amor profundo a Dios, la vivencia de su palabra y las obras de amor hacia los demás.

Durante la celebración, la Catedral lució casi llena con la presencia de grupos parroquiales y alumnos de escuelas católicas invitados al acto de veneración.

A las 8:00 de la noche dio inicio la tradicional Hora Santa de los jueves, y al concluir este momento de oración, la reliquia permaneció en el templo hasta las 10:00 p.m. para permitir su veneración.

HACER A LOS JÓVENES ASPIRAR A HACER EL BIEN

La canonización de Carlo Acutis ha generado opiniones diversas, incluso entre fieles católicos. Sin embargo, más allá de las controversias, su figura representa una oportunidad para ofrecer a los jóvenes un modelo de fe cercano y contemporáneo, alguien con quien puedan identificarse.

San Carlo Acutis fue conocido por su profunda devoción a la Eucaristía y por haber documentado milagros eucarísticos en una página web creada por él mismo. Falleció en 2006, a los 15 años, víctima de un cáncer fulminante.