Llamados por abejas en escuelas y lugares públicos son prioritarios: Bomberos de Cajeme

Las escuelas y lugares públicos que llaman por la presencia de abejas son atendidos por las autoridades y se les orienta sobre qué deben hacer para que se retiren los panales sin poner en riesgo a la población, afirmó el comandante del Departamento de Bomberos de Cajeme, Víctor Ricardo Manosalvas Mena.

Explicó que los únicos que pueden intervenir son los apicultores, quienes trasladan los panales hacia lugares seguros sin dañar a las abejas, pero en caso que sean escuelas o lugares públicos en donde se ponga en riesgo a los niños o población, los bomberos de Cajeme acuden a evaluar y se orienta sobre los pasos que deben seguir.

"Aquí el único que puede intervenir son los apicultores, ellos son los que están facultados a realizar las maniobras, ellos remuevan el panal para llevarlo a un campo abierto, pero lo importante es que, cuando vean un panal de abejas llamen al 911 y en caso que sean escuelas o lugares públicos, nosotros lo vemos como prioridad y acudimos a orientar".

El departamento de Bomberos únicamente extermina a las abejas en casos muy extremos en donde el riesgo es inminente, que hay personas dañadas e incluso que peligra la vida tanto la población como de los mismos elementos, aunque ha sido raro que suceda y se deja como última alternativa, ya que se intenta priorizar la vida de los enjambres.

"Son casos muy extremos, por ejemplo cuando hay personas picadas o que peligran realmente, y aún tratamos de preservar la vida delas abejas", añadió.

LLAMAN A REPORTAR

Al respecto, el director municipal de Protección Civil de Cajeme, Francisco Mendoza Calderón, dijo que lo más importante es que la población llame al 911 cuando vean algún panal o enjambre de abejas y que no intenten removerlas ellos mismos.

"Aquí lo importante es que llamen al 911, que hagan el reporte y contacten a un apicultor que pueda remover el panal".

En caso que sean viviendas particulares, se debe marcar a un apicultor, ya que ellos son los facultados para realizar las maniobras.