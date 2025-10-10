  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 10 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Unison lista para su 15 aniversario en Cajeme

Se organizaron diferentes eventos académicos, deportivos y culturales para conmemorar el aniversario del plantel

Oct. 10, 2025
A 15 años de su fundación, el Campus Cajeme de la Unison cuenta con cinco carreras con miras a abrir una nueva el año entrante
A 15 años de su fundación, el Campus Cajeme de la Unison cuenta con cinco carreras con miras a abrir una nueva el año entrante

Eventos académicos, deportivos y culturales se organizaron para la conmemoración del 15 aniversario de la Universidad de Sonora (Unison) en Cajeme, informó el Jefe del Departamento de Ciencias de la Salud, Joel Arias Martínez.

El académico detalló que este aniversario conmemora el aniversario en que el Campus Cajeme fortalece a la comunidad con la formación de futuros jóvenes profesionistas en el campo de la salud.

“El campus Cajeme de la Universidad de Sonora realizará actividades que se llevarán a cabo en conmemoración de los festejos por el 15 aniversario de la consolidación, logros y presencia en el municipio de Cajeme, engrandeciendo a nuestra máxima casa de estudios en el estado y así continuar fortaleciendo la formación de futuros jóvenes profesionistas en el área de la salud”.

Los eventos conmemorativos arrancan el 15 de octubre a las 10:00 horas con la ceremonia de apertura oficial y, posteriormente se tendrá la exposición de prototipos en la Feria de Divulgación Científica.

El mismo miércoles se tendrá una exposición a cargo de la licenciatura de Artes Plásticas de la universidad, así como la obra de teatro Mucha ropa, pelos, pelos, con lo que se busca impulsar también la cultura entre los alumnos.

imagen-cuerpo

Arias Martínez dijo que el jueves 16 de octubre se tendrá una mesa redonda de egresados de la primera y segunda generación del Departamento de Ciencias de la Salud, la presentación de la tuna Itesca, un concierto universitario y una Kermés Universitaria para toda la familia.

El viernes 17 de octubre se tendrá la carrera de 3 kilómetros varonil y femenil en el circuito interno del Campus, así como la presentación del Fondo Editorial de la Universidad de Sonora, el proyecto de intervención Danza y Poesía, la gala operística de aniversario y cerrará con una noche de gala para el personal del campus.

A lo largo de los 15 años, la Unison en Cajeme ha formado generaciones de jóvenes profesionales de la salud, quienes colaboran en el sector público y privado en atención a la comunidad

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


Contenido Relacionado
Llamados por abejas en escuelas y lugares públicos son prioritarios: Bomberos de Cajeme
Ciudad Obregón

Llamados por abejas en escuelas y lugares públicos son prioritarios: Bomberos de Cajeme

Octubre 10, 2025

El departamento acude a orientar a los planteles sobre qué deben hacer para atender el problema

Veneran reliquia de San Carlo Acutis en la Catedral de Ciudad Obregón
Ciudad Obregón

Veneran reliquia de San Carlo Acutis en la Catedral de Ciudad Obregón

Octubre 09, 2025

El joven recientemente canonizado es presentado por la Iglesia como modelo para la juventud del mundo

Infraestructura y energía para Sonora prioritarios en presupuesto 2026
Ciudad Obregón

Infraestructura y energía para Sonora prioritarios en presupuesto 2026

Octubre 09, 2025

Los diputados analizan el paquete presupuestal y se legisladores sonorenses buscan priorizar obras en la entidad