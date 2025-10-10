Unison lista para su 15 aniversario en Cajeme

Eventos académicos, deportivos y culturales se organizaron para la conmemoración del 15 aniversario de la Universidad de Sonora (Unison) en Cajeme, informó el Jefe del Departamento de Ciencias de la Salud, Joel Arias Martínez.

El académico detalló que este aniversario conmemora el aniversario en que el Campus Cajeme fortalece a la comunidad con la formación de futuros jóvenes profesionistas en el campo de la salud.

“El campus Cajeme de la Universidad de Sonora realizará actividades que se llevarán a cabo en conmemoración de los festejos por el 15 aniversario de la consolidación, logros y presencia en el municipio de Cajeme, engrandeciendo a nuestra máxima casa de estudios en el estado y así continuar fortaleciendo la formación de futuros jóvenes profesionistas en el área de la salud”.

Los eventos conmemorativos arrancan el 15 de octubre a las 10:00 horas con la ceremonia de apertura oficial y, posteriormente se tendrá la exposición de prototipos en la Feria de Divulgación Científica.

El mismo miércoles se tendrá una exposición a cargo de la licenciatura de Artes Plásticas de la universidad, así como la obra de teatro Mucha ropa, pelos, pelos, con lo que se busca impulsar también la cultura entre los alumnos.

Arias Martínez dijo que el jueves 16 de octubre se tendrá una mesa redonda de egresados de la primera y segunda generación del Departamento de Ciencias de la Salud, la presentación de la tuna Itesca, un concierto universitario y una Kermés Universitaria para toda la familia.

El viernes 17 de octubre se tendrá la carrera de 3 kilómetros varonil y femenil en el circuito interno del Campus, así como la presentación del Fondo Editorial de la Universidad de Sonora, el proyecto de intervención Danza y Poesía, la gala operística de aniversario y cerrará con una noche de gala para el personal del campus.

A lo largo de los 15 años, la Unison en Cajeme ha formado generaciones de jóvenes profesionales de la salud, quienes colaboran en el sector público y privado en atención a la comunidad