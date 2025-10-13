Precio del dólar hoy lunes 13 de octubre: el peso mexicano inicia la semana con leve retroceso

El precio del dólar hoy lunes 13 de octubre de 2025 en México se ubica en 18.45 pesos por billete verde en promedio, de acuerdo con los principales bancos del país. La moneda nacional arrancó la semana con un ligero retroceso frente al dólar estadounidense, tras una jornada previa marcada por la volatilidad y la falta de acuerdos en torno al cierre del gobierno federal en Estados Unidos.

Durante la semana pasada, el peso mexicano se mantuvo dentro de un rango estable, aunque con altibajos, reflejando la cautela de los mercados ante la incertidumbre política y económica internacional.

El pasado sábado, el tipo de cambio cerró en 18.46 pesos por dólar, manteniendo así una ligera estabilidad respecto al promedio de la semana.

TIPO DE CAMBIO FIX

De acuerdo con datos del Banco de México (Banxico), el tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) es de 18.5567 pesos por dólar para este lunes 13 de octubre. En tanto, el tipo de cambio para el pago de obligaciones en dólares estadounidenses quedó en 18.3830 pesos por divisa verde.

Cabe recordar que el tipo de cambio FIX se determina con base en el promedio de las cotizaciones del mercado cambiario al mayoreo, y se publica al mediodía del día hábil anterior.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS HOY 13 DE OCTUBRE

Afirme : Compra: 17.60 | Venta: 19.10 pesos|

: Compra: 17.60 | Venta: 19.10 pesos| Banco Azteca: Compra: 16.85 | Venta: 18.99 pesos

Compra: 16.85 | Venta: 18.99 pesos Banorte : Compra: 17.85 | Venta: 18.90 pesos

: Compra: 17.85 | Venta: 18.90 pesos BBVA Bancomer : Compra: 17.59 | Venta: 18.72 pesos

: Compra: 17.59 | Venta: 18.72 pesos Citibanamex : Compra: 18.04 | Venta: 19.08 pesos

: Compra: 18.04 | Venta: 19.08 pesos Scotiabank: Compra: 16.30 | Venta: 19.20 pesos

Es importante tener en cuenta que el precio del dólar puede variar a lo largo del día, dependiendo de las condiciones del mercado, por lo que la cotización en ventanilla podría ser diferente al momento de realizar operaciones.