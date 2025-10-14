  • 24° C
Finanzas

Precio del dólar hoy martes 14 de octubre: Peso mexicano pierde ante la divisa estadounidense

El peso mexicano comenzó la semana con una leve pérdida frente al dólar estadounidense, tras las presiones registradas el fin de semana

Oct. 14, 2025
El peso mexicano inició la semana con una ligera recuperación frente al dólar estadounidense, luego de registrar presiones al cierre del fin de semana. Este martes 14 de octubre de 2025, el precio del dólar en México se ubica en 18.56 pesos por billete verde en promedio, mostrando una mejora en la cotización de la divisa nacional.

De acuerdo con datos del Banco de México (Banxico), el tipo de cambio al cierre del lunes 13 de octubre fue de 18.4691 pesos por dólar, resultado del promedio de las transacciones bancarias. Sin embargo, durante el transcurso del día la moneda estadounidense se cotizó hasta en 18.46 pesos, lo que reflejó una leve apreciación del peso.

TIPO DE CAMBIO FIX

El tipo de cambio FIX, utilizado para el pago de obligaciones en dólares y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se estableció para este martes 14 de octubre en 18.4400 pesos por dólar.

Asimismo, Banxico informó que el tipo de cambio para cubrir pagos en moneda extranjera quedó en 18.5567 pesos por divisa estadounidense.

Cabe recordar que el FIX se determina a partir del promedio de las cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo y se publica al mediodía del día hábil anterior.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS HOY 14 DE OCTUBRE

Las principales instituciones financieras del país registran este martes 14 de octubre de 2025 los siguientes precios de compra y venta del dólar:

  • Afirme: Compra: 17.60 | Venta: 19.10 pesos
  • Banco Azteca: Compra: 16.90 | Venta: 18.89 pesos
  • Banorte: Compra: 17.65 | Venta: 18.65 pesos
  • BBVA Bancomer: Compra: 17.72 | Venta: 18.75 pesos
  • Citibanamex: Compra: 17.88 | Venta: 18.90 pesos
  • Scotiabank: Compra: 16.30 | Venta: 19.20 pesos

Es importante considerar que el precio del dólar varía durante el día según las operaciones interbancarias y la oferta y demanda del mercado. Por ello, el tipo de cambio podría modificarse al momento de realizar transacciones o acudir a ventanilla bancaria.

Con esta ligera apreciación, el peso mexicano inicia la semana con una tendencia favorable, aunque los analistas financieros advierten que los próximos días podrían estar marcados por movimientos en los mercados internacionales y en la política monetaria de Estados Unidos.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

