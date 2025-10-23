  • 24° C
Precio del dólar hoy jueves 23 de octubre: El peso mexicano se mantiene estable

El peso mexicano tuvo una ganancia ante el dólar debido a las tensiones entre Estados Unidos y China

El precio del dólar en México se ubica este jueves 23 de octubre de 2025 en un promedio de 18.40 pesos por unidad, de acuerdo con los principales bancos del país. A pesar de que el peso mexicano presentó un ligerísimo retroceso de 0.05 por ciento frente al dólar estadounidense durante la jornada previa, la divisa nacional mantiene estabilidad dentro de un entorno global incierto.

Durante el cierre de operaciones bancarias del miércoles 22 de octubre, el Banco de México (Banxico) reportó un tipo de cambio de 18.4479 pesos por dólar, según el promedio de las transacciones interbancarias. El dólar al menudeo finalizó en 18.44 pesos por unidad, con un comportamiento moderado en comparación con días anteriores.

Este movimiento estuvo influido por las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, las cuales generaron volatilidad en los mercados internacionales, afectando de manera ligera el desempeño del peso mexicano frente al dólar.

TIPO DE CAMBIO FIX

Por su parte, el tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para este jueves 23 de octubre es de 18.4333 pesos por dólar.

Mientras que el tipo de cambio para el pago de obligaciones en moneda extranjera se estableció en 18.4252 pesos por divisa verde, ambos determinados por Banxico a partir de las cotizaciones del mercado cambiario al mayoreo.

TIPO DE CAMBIO DEL DÓLAR EN BANCOS HOY 23 DE OCTUBRE

El precio de compra y venta del dólar en algunos de los principales bancos del país:

  • Afirme: Compra: 17.70 | Venta: 19.10 pesos
  • Banco Azteca: Compra: 17.00 | Venta: 18.89 pesos
  • Banorte: Compra: 17.65 | Venta: 18.80 pesos
  • BBVA Bancomer: Compra: 17.54 | Venta: 18.67 pesos
  • Citibanamex: Compra: 17.89 | Venta: 18.91 pesos
  • Scotiabank: Compra: 16.40 | Venta: 19.20 pesos

Es importante recordar que el precio de compra y venta del dólar varía constantemente durante el día, por lo que las cotizaciones pueden diferir dependiendo del horario y la sucursal bancaria. Por ello, se recomienda verificar en ventanilla antes de realizar cualquier transacción.

Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

