Pensión ISSSTE: ¿cuándo depositan el pago adelantado de septiembre?

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), encabezado por su director general Martí Batres Guadarrama, confirmó que el pago correspondiente al mes de septiembre de 2025 para pensionados y jubilados será adelantado.

Con esta decisión, el Instituto busca evitar retrasos bancarios y asegurar que los más de 1.3 millones de beneficiarios tengan acceso anticipado a sus recursos, justo en una temporada marcada por gastos adicionales con el inicio del ciclo escolar.

¿CUÁNDO DEPOSITAN EL PAGO ADELANTADO DE SEPTIEMBRE?

De acuerdo con el Calendario de Pagos 2025, el depósito se realizará el viernes 29 de agosto, debido a que los últimos dos días del mes (30 y 31) caen en fin de semana.

El Issste subrayó que este movimiento no afecta ni el monto ni la periodicidad del siguiente pago, el cual volverá a realizarse en su fecha habitual durante septiembre.

La institución recordó que las personas jubiladas y pensionadas pueden verificar su comprobante de pago en el portal oficial del Issste, ingresando con su CURP y número de pensión, sin necesidad de acudir de manera presencial. En este sitio también están disponibles el calendario de pagos y diversos trámites en línea.

FECHAS CLAVE DE PAGOS 2025

Además del adelanto de septiembre, el Issste difundió las siguientes fechas para el resto del año:

Septiembre: viernes 29 de agosto

Octubre: martes 30 de septiembre

Noviembre: jueves 30 de octubre

Aguinaldo (1ª parte): primera quincena de noviembre

Diciembre: viernes 28 de noviembre

Cada mes, el pago de la pensión representa un ingreso esencial para millones de adultos mayores que dependen de este recurso para cubrir alimentación, medicamentos, vivienda y servicios. En esta ocasión, la confirmación del adelanto por parte del Issste significa un alivio y una mayor certeza financiera para las familias mexicanas.