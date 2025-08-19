  • 24° C
Finanzas

Precio del dólar hoy martes 19 de agosto: El peso mexicano inicia con perdidas

De acuerdo con el Banco de México, la moneda nacional cerró en terreno negativo y los bancos del país reportaron variaciones en sus ventanillas

Ago. 19, 2025
Foto: Freepik / El peso mexicano inició la semana con pérdidas frente al dólar estadounidense
Foto: Freepik / El peso mexicano inició la semana con pérdidas frente al dólar estadounidense

El peso mexicano arrancó la semana con un retroceso frente al dólar estadounidense, en una jornada marcada por la recuperación general de la divisa norteamericana y el optimismo en los mercados internacionales ante la posibilidad de que se alcance un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia.

Este martes 19 de agosto de 2025, el tipo de cambio promedio en México se ubica en 18.81 pesos por dólar, lo que representa una depreciación del 0.39% respecto al cierre del pasado viernes, cuando la moneda nacional se mantenía con mayor fortaleza.

De acuerdo con datos del Banco de México (Banxico), el dólar cerró la jornada del lunes en 18.7807 pesos por unidad, tras un día de volatilidad en los mercados. En ventanilla bancaria, el tipo de cambio promedio se reportó en 18.78 pesos, reflejando la presión que enfrenta el peso frente a factores externos.

TIPO DE CAMBIO FIX

El tipo de cambio FIX, determinado por Banxico y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se estableció en 18.7840 pesos por dólar para este martes 19 de agosto.

Asimismo, la institución informó que el tipo de cambio aplicable para el pago de obligaciones en moneda extranjera se fijó en 18.7295 pesos por dólar.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS HOY 19 DE AGOSTO

Las principales instituciones financieras del país reportaron las siguientes cotizaciones para la compra y venta de dólares en ventanilla este 18 de agosto:

  • Afirme: Compra: 17.80 | Venta: 19.30 pesos
  • Banco Azteca: Compra: 17.65 | Venta: 19.34 pesos
  • Banorte: Compra: 17.55 | Venta: 19.10 pesos
  • BBVA Bancomer: Compra: 17.65 | Venta: 19.34 pesos
  • Citibanamex: Compra: 18.22 | Venta: 19.26 pesos
  • Scotiabank: Compra: 17.60 | Venta: 19.30 pesos

Es importante recordar que el valor de compra y venta del dólar varía según la institución bancaria, por lo que es importante considerar que las cotizaciones pueden cambiar a lo largo del día, por ello, se recomienda verificar en ventanilla del banco antes de realizar cualquier transacción.

El retroceso del peso ocurre en un entorno internacional donde el dólar se fortalece frente a otras divisas, impulsado por un repunte en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y las expectativas de un mayor flujo de capital hacia activos considerados seguros. A ello se suma la expectativa de una posible resolución al conflicto entre Rusia y Ucrania, factor que ha inyectado confianza en los mercados globales.

Jhoanna Ontiveros Peraza
