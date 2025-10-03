Joven polaca muere en Bali tras seguir dieta extrema de solo frutas

Una joven polaca de 27 años llamada Karolina Krzyzak fue hallada muerta dentro de una habitación de hotel en Bali, Indonesia, tras sufrir complicaciones de salud relacionadas con anorexia y desnutrición provocada por una dieta basada únicamente en frutas.

Karolina había viajado a la isla con la intención de conocer a personas que compartieran sus ideas sobre alimentación y estilo de vida, pero en lugar de encontrar comunidad terminó muriendo sola en la villa privada que había rentado en el resort Sumberkima Hill.

JOVEN POLACA MUERE EN BALI TRAS SEGUIR DIETA EXTREMA

Desde el día en que llegó al hotel, el personal notó que su estado físico era preocupante. La mujer presentaba un peso extremadamente bajo, clavículas marcadas, ojos hundidos, uñas amarillentas y dientes dañados por la falta de nutrientes.

Los trabajadores trataron de persuadirla en varias ocasiones para que acudiera a un médico, pero ella se negó. Su aspecto empeoró rápidamente hasta llegar a un estado crítico en el que pesaba poco más de 20 kilos. Además, se supo que padecía osteoporosis y deficiencia de albúmina, condiciones derivadas de la desnutrición prolongada.

Karolina llevaba apenas tres días en Bali cuando ocurrió la tragedia. Sus amigos, que sabían de su viaje, intentaron comunicarse con ella por teléfono, pero al no obtener respuesta contactaron al hotel.

Preocupados, los empleados acudieron a la habitación y, al no recibir contestación, entraron por la fuerza. En el interior encontraron a Karolina sin vida sobre la cama.

UNA LUCHA DE AÑOS CONTRA LA ANOREXIA

De acuerdo con medios internacionales, Karolina había luchado contra la anorexia desde la adolescencia. En su juventud se trasladó a Inglaterra para estudiar en la Universidad de Leeds, donde descubrió el yoga y posteriormente comenzó a interesarse en estilos de vida alternativos, entre ellos el veganismo.

Con el tiempo, su interés la llevó a prácticas más restrictivas hasta adoptar el frugivorismo o frutarianismo, una filosofía alimentaria basada en el consumo exclusivo o predominante de frutas.

Aunque su familia y amigos eran conscientes de que su salud estaba en riesgo, sus múltiples intentos por convencerla de buscar ayuda médica fracasaron. Sus publicaciones en redes sociales mostraban cómo, poco a poco, su aspecto se deterioraba.

Karolina Krzyzak murió pesando apenas poco más de 20 kilos, víctima de una dieta radical y de una enfermedad que marcó su vida desde la adolescencia.