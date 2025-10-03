Grupo México presenta oferta para comprar Banamex y mantenerlo bajo control mexicano

Grupo México anunció que ha presentado una oferta vinculante a Citi para adquirir hasta el 100% de Banamex , con el objetivo de mantener al banco bajo control mayoritariamente mexicano y fortalecer su papel en el desarrollo económico del país.

Según el comunicado, la propuesta contempla adquirir un 25% del capital a un múltiplo de 0.85 veces su Valor en Libros (VL) y el 75% restante a 0.80 VL.

En caso de que Fernando Chico Pardo y su familia decidan conservar su participación del 25 por ciento, Grupo México compraría el 75 por ciento restante bajo los mismos términos, respetando los derechos de los accionistas minoritarios.

"Esta oferta colocaría a Banamex bajo el control de Grupo México con el propósito de fortalecer el acceso al crédito de las familias y empresas mexicanas", señaló la empresa.

GRUPO MÉXICO HACE COMPROMISOS EN CASO DE CONCRETARSE ADQUISICIÓN

Entre los objetivos estratégicos de la operación destacan la protección de los empleos actuales, conservar la experiencia del equipo directivo, garantizar una transición ordenada para la continuidad de servicios financieros y preservar el patrimonio cultural del banco incluyendo colección de arte y edificios históricos.

Grupo México destacó que, de concretarse la adquisición, Banamex estaría regulado únicamente por autoridades financieras mexicanas, lo que permitiría recuperar su competitividad y reforzar su contribución al sistema financiero nacional.

Además, no se descarta la futura incorporación de otros inversionistas mexicanos, incluyendo administradoras de fondos para el retiro (Afores).

La empresa concluyó que esta oferta reafirma su confianza en el futuro de México y su compromiso con inversiones de largo plazo para impulsar el crecimiento económico del país.