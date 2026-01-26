Calendario de Pensión Bienestar: Lista de apellidos que reciben su pago del 26 al 30 de enero

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Con la última semana de enero en marcha, la Secretaría del Bienestar continúa con la dispersión del primer pago del año de la Pensión Bienestar, uno de los apoyos económicos más importantes para millones de personas en México.

Del 26 al 30 de enero de 2026, el depósito llegará a beneficiarios cuyo primer apellido inicia con determinadas letras, conforme al calendario oficial establecido para este bimestre.

¿CUÁNDO PAGAN LA PENSIÓN BIENESTAR EN ENERO DE 2026?

De acuerdo con el calendario difundido por la Secretaría del Bienestar a inicios de enero, la dispersión de recursos se realiza del 5 al 28 de enero de 2026, sin interrupciones, ya que durante este periodo no se contempla ningún día feriado.

Durante estas fechas, todas las personas que cuenten con su Tarjeta del Bienestar activa reciben el depósito correspondiente al bimestre enero-febrero, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

LISTA DE APELLIDOS QUE RECIBEN SU PAGO DEL 26 AL 30 DE ENERO

Para la recta final del calendario, los pagos se realizan de la siguiente manera, según la letra inicial del primer apellido:

Letra S: lunes 26 de enero de 2026

lunes 26 de enero de 2026 Letras T, U y V : martes 27 de enero de 2026

: martes 27 de enero de 2026 Letras W, X, Y y Z: miércoles 28 de enero de 2026

Con esto, concluye la primera dispersión del año para todos los programas de la Pensión Bienestar.

¿CUÁNTO PAGA LA PENSIÓN BIENESTAR EN 2026?

Con el aumento autorizado para este año, los montos que se depositan de forma bimestral a cada programa quedaron de la siguiente manera:

Pensión para Adultos Mayores: 6 mil 400 pesos

6 mil 400 pesos Pensión Mujeres Bienestar (60 a 64 años): 3 mil 100 pesos

3 mil 100 pesos Pensión para Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos

3 mil 300 pesos Apoyo para Madres Trabajadoras: Mil 650 pesos

Las autoridades recomiendan a los beneficiarios no acudir todos el mismo día a las sucursales bancarias, ya que el dinero permanece seguro en la cuenta y puede retirarse en cualquier momento o utilizarse directamente con la tarjeta para compras y pagos.