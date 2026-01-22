Bienestar anuncia registro para personas con discapacidad en el 2026

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Este año se tiene proyectado registrar a nuevos beneficiarios al programa Pensión para Personas con Discapacidad de la Secretaría del Bienestar, luego que durara cerca de un año sin incorporaciones.

Tentativamente pudieran arrancar en febrero, sin embargo, no se ha dado a conocer la fecha exacta, solamente se informó que para este año se espera tener las nuevas incorporaciones que otorgaría la pensión bimestral a través de su tarjeta del Banco Bienestar.

Los beneficiarios de este programa recibirán 3 mil 300 pesos bimestrales y el rango de cobertura es de los 0 a los 64 años de edad en Sonora, luego que la entidad sea uno de los estados que tienen convenio para la universalidad de este beneficio.

Requisitos y proceso para el registro

Una vez que cumplan los 65 años pasan al programa Pensión para el Bienestar del Adulto Mayor, en el que recibirán 6 mil 400 pesos bimestrales durante el 2026, por lo que ambos programas no pueden coexistir en un mismo derechohabiente.

Se hizo el llamado a los interesados en registrarse a ir juntando la documentación como CURP, constancia médica oficial de una discapacidad, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, identificación oficial y un número de contacto.

Una vez que se registran reciben la tarjeta en un promedio de dos meses para recibir sus pagos a través del Banco del Bienestar.