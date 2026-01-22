  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 22 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Bienestar anuncia registro para personas con discapacidad en el 2026

La Secretaría del Bienestar anunciará las fechas oficinas, por lo que se hizo el llamado a estar pendientes

Ene. 22, 2026
El último registro a este programa se tuvo a inicios del año pasado y la población con alguna discapacidad ha estado a la esperan
El último registro a este programa se tuvo a inicios del año pasado y la población con alguna discapacidad ha estado a la esperan

Este año se tiene proyectado registrar a nuevos beneficiarios al programa Pensión para Personas con Discapacidad de la Secretaría del Bienestar, luego que durara cerca de un año sin incorporaciones.

Tentativamente pudieran arrancar en febrero, sin embargo, no se ha dado a conocer la fecha exacta, solamente se informó que para este año se espera tener las nuevas incorporaciones que otorgaría la pensión bimestral a través de su tarjeta del Banco Bienestar.

Los beneficiarios de este programa recibirán 3 mil 300 pesos bimestrales y el rango de cobertura es de los 0 a los 64 años de edad en Sonora, luego que la entidad sea uno de los estados que tienen convenio para la universalidad de este beneficio.

Requisitos y proceso para el registro

Una vez que cumplan los 65 años pasan al programa Pensión para el Bienestar del Adulto Mayor, en el que recibirán 6 mil 400 pesos bimestrales durante el 2026, por lo que ambos programas no pueden coexistir en un mismo derechohabiente.

Se hizo el llamado a los interesados en registrarse a ir juntando la documentación como CURP, constancia médica oficial de una discapacidad, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, identificación oficial y un número de contacto.

Una vez que se registran reciben la tarjeta en un promedio de dos meses para recibir sus pagos a través del Banco del Bienestar.

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


Contenido Relacionado
Cae 3.58% ocupación hotelera en Cajeme
Ciudad Obregón

Cae 3.58% ocupación hotelera en Cajeme

Enero 21, 2026

Durante 2025 se registraron 184 mil 483 cuartos-noche, contra con 191 mil 336 del 2024: OCV

Esperan autoridades de Loma de Guamúchil reconocimiento
Ciudad Obregón

Esperan autoridades de Loma de Guamúchil reconocimiento

Enero 21, 2026

En el tradicional pueblo de Cócorit no hay dos gobernadores, sino uno solo, y es Marcos Valencia Ramírez, indican

Sonora cierra el año como primer lugar en rickettsia
Ciudad Obregón

Sonora cierra el año como primer lugar en rickettsia

Enero 21, 2026

Registró 141 casos confirmados; al cierre de 2025 se registraron 54 defunciones por la enfermedad