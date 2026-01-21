  • 24° C
Cae 3.58% ocupación hotelera en Cajeme

Durante 2025 se registraron 184 mil 483 cuartos-noche, contra con 191 mil 336 del 2024: OCV

Ene. 21, 2026
Durante el año 2025, la ocupación hotelera del municipio de Cajeme registró un decrecimiento del 3.58 por ciento en la comparación con el periodo anterior, de acuerdo con la información vertida por la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV).

La presidenta de la OCV, Nubia Verónica Flores Amaya indicó que, en el año 2024, en los hoteles tipo "A" se registró un acumulado de 191 mil 336 cuartos-noche, con una tarifa promedio de mil 84.38 pesos y una ocupación del 50.46 por ciento.

Y en el año que recién concluyó se registró la renta de 184 mil 483 cuartos-noche, con una tarifa promedio por habitación de mil 169.61 pesos y una ocupación del 48.77 por ciento, señaló.

EN DICIEMBRE CAÍDA DEL 27.33%

Por otra parte, Flores Amaya informó que en el mes de diciembre de 2025 se registró una fuerte caída, siendo esta del 27.33 por ciento en la ocupación, sin precisar las posibles causas.

En diciembre de 2024 se había registrado la renta de 17 mil 291 cuartos-noche, con una tarifa de mil 156.96 pesos y una ocupación del 66.71 por ciento, contra los 12 mil 565 cuartos-noche de diciembre de 2025. En este periodo la tarifa promedio fue de mil 673.32 pesos, y una ocupación del 48.31 por ciento, agregó.

En el caso de hoteles de tipo "B" (más económicos), en diciembre del 2024 se registró el arrendamiento de mil 847 cuartos-noche, con tarifa promedio de 526.70 pesos y una ocupación del 44.13 por ciento; en comparación, el último mes de 2025 se registraron mil 697 cuartos-noche, con tarifa promedio de 530.16 pesos y una ocupación del 47.19 por ciento, finalizó.

Francisco Angulo
Francisco Angulo

Redactor y comunicador con sólida experiencia de más de 30 años en el ámbito periodístico. Durante ese tiempo, siete los he desempeñado en diversas dependencias del Ayuntamiento de Cajeme como la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Presidencia Municipal y la Dirección de Cultura Municipal de Cajeme, donde desarrollé y perfeccioné mis habilidades en redacción periodística y expresión oral, contribuyendo a una comunicación clara y efectiva para la administración pública. En medios de comunicación he laborado en varias empresas periodísticas, cubriendo ámbitos de economía, política, salud y sector gubernamental.

